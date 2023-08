ユービーアイソフトは8月23日、同日に開催された「Gamescom」のオープニングナイトライブにて、『ザ・クルー:モーターフェス』のゲームプレイトレーラーを公開した。本作の発売日は、2023年9月14日予定。価格はプラットフォームやエディションで異なるので、下記をチェックしてほしい。

『ザ・クルー :モーターフェス』ゲームプレイトレーラー

フリートライアルを実施!

発売予定日9月14日から17日(中央ヨーロッパ時間)にかけて、本作を無料でプレイ可能なフリートライアルが実施され、『ザ・クルー:モーターフェス』を5時間プレイできる。アンロックされたアイテムや進行状況は、製品版の購入で引き継ぐことが可能だ。

ゴールドエディション/アルティメットエディションを

予約購入すると3日間のアーリーアクセスが付属!

ゴールドエディション/アルティメットエディションを予約購入すると、3日間のアーリーアクセス権が付属する。発売予定日(2023年9月14日)前の9月11日よりMain Stageで開催されるアクティビティ「AMERICAN MUSCLE POWER」など、オアフ島でのモーターフェスをいち早く楽しむことが可能だ。

ゴールドエディション、アルティメットエディションにはYear 1 Passが付属(すべてのコンソール機/Ubisoft ConnectおよびXboxでのUbisoft+に対応)。さらにアルティメットエディションには、プレイヤーのアバターやマシン用の限定アイテムが獲得できるアルティメットパックが含まれる。

Year 1 Passでは発売時に獲得できるDODGE CHARGER SRT HELLCAT REDEYE WIDEBODY 2023、CHEVROLET CHEVELLE SS 1970 、BMW M4 COMPETITION COUPEの3種をはじめ、毎月2種類が追加されていき、年間で合計25の車両をアンロックできる。本作の発売後にYear 1 Passをご購入した場合、前月までに追加されたすべての車両をアンロック可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:『ザ・クルー:モーターフェス』

ジャンル:オープンワールド・レーシング

発売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

※Ubisoft+(PC/Xbox)に対応。

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月14日予定

価格:

PS5/PC通常版:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|S通常版:9800円(ダウンロード版)

PS4通常版:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

Xbox One通常版::8350円(ダウンロード版)

PS5/PCゴールドエディション:1万3970円(ダウンロード版)※

XSX|Sゴールドエディション:1万4000円(ダウンロード版)※

PS5/PCアルティメットエディション:1万6830円(ダウンロード版)※

XSX|Sアルティメットエディション:1万6800円(ダウンロード版)※

※ゴールドエディションとアルティメットエディションは3日間のアーリーアクセス権が付く。

プレイ人数:1~32人(オンライン)

CERO:B(12才以上対象)

【特典内容】

ゴールドエディション:ゲーム本編/Year 1 Pass

アルティメットエディション:ゲーム本編/Year 1 Pass/アルティメットパック

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Crew, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

※ 『ザ・クルー:モーターフェス』はオンライン専用のため、高速インターネット接続と各プラットフォーマーが提供する有料オンラインサービスへの登録加入が必要です。(PlayStation PlusもしくはXbox Live Goldなど、PC版除く)※ 各特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で有効期限がございます。※ PS4向けソフトウェア『ザ クルー:モーターフェス』からPS5に有償アップグレードをする場合、PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をPS5本体(ディスクドライブ搭載モデル)に挿入する必要があります。詳細は、『ザ クルー:モーターフェス』の公式ページをご覧ください。