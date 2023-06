ユービーアイソフトは6月13日、同社の新作タイトルの情報をお披露目する配信番組UbisoftForwardにて、「アサシン クリード」シリーズの『アサシン クリード ミラージュ』『アサシン クリード ネクサス VR』『Assassinʼs Creed Codename Jade』などシリーズ作品の最新情報を公開した。

それぞれのタイトルはシリーズの世界をさらに広げる作品であり、幅広い舞台で没入感あるゲームプレイを楽しめるという。

『アサシン クリード ミラージュ』

Ubisoft Bordeauxが開発をリードする本作は、シリーズ作品、中でもシリーズ第一作『アサシン クリード』のオマージュとなる作品*。イスラムの黄金時代を迎えた9世紀アッバース朝のバグダッドを舞台に、15年以上にわたってシリーズを象徴するパルクール、ステルス、暗殺の要素を踏襲しつつ、豊かなストーリーをあわせ持つアクションアドベンチャーを楽しめる。

※そのほかの協力スタジオ:Ubisoft Belgrade/Ubisoft Bucharest/Ubisoft Craiova/Ubisoft Kyiv/Ubisoft Montréal/Ubisoft Montpellier/UbisoftOdessa/Ubisoft Philippines/Ubisoft Quebec/Ubisoft Shanghai/Ubisoft Singapore/Ubisoft Sofia

今回2つのトレーラーが新たに公開され、シリーズを象徴するゲームプレイが臨場感あふれる映像で紹介された。バシムが盗賊からマスターアサシンになるまでのストーリーを追い、古き結社と戦う様子や、彼に付きまとう悪夢のようなビジョンについて描かれる。

本作では、発売時より提供される「バグダッドの歴史」のモードによって、有名な博物館や美術館のコレクションから歴史を学んだり、資料を確認したりできる。このモードでは『アサシン クリード ミラージュ』の世界に点在する66の史跡を取り上げ、ゲームの舞台となった時代や地域について学術的な視点から解説される。

『アサシン クリード ミラージュ』開発インタビュー

URL:https://youtu.be/YR1L56mYLF4

『アサシン クリード ミラージュ』ストーリートレーラー

URL:https://youtu.be/9hjico7nYvo

『アサシン クリード ミラージュ』ゲームプレイ動画

URL:https://youtu.be/mxpYHW-M_Ac

『アサシン クリード ネクサス VR』

Ubisoft Red Stormが開発をリードする本作は、2023年のクリスマスシーズンにローンチ予定*。『アサシン クリード ネクサス VR』はシリーズ史上初めてとなるAAA VR作品で、プレイヤーは伝説のマスターアサシンとして、本格的なストーリーの中でシリーズの象徴的なアクションを体現される。本作はMeta Quest 2、Meta Quest 3、Meta Quest Proを含むMeta Quest Platform向けに発売予定だ。

※そのほかの協力スタジオUbisoft Düsseldorf/Reflections/Mumbai/Pune/Montrea/Belgrade/Berlin

本作では、ルネサンス期イタリアのエツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレンツェ、古代ギリシャのカサンドラ、植民地時代アメリカのコナーなど、シリーズに登場した人気キャラクターとして、VR向けに制作された新たなストーリーをプレイすることに。

アブスターゴ社は、記憶からその人の人生を辿り、情報によって信念をも操る力を持つ、失われた強力な遺物を回収する方法を発見する。プレイヤーはこのアブスターゴ社の計画を阻止するため、それぞれのアサシンのストーリーにおける新たなチャプターを追跡していく。

本作では「アサシン クリード」の世界に没入し、実際のモーションによって刃物を用いたり、斧を投げたり、弓を振り回したりしてさまざまな敵と戦うことが可能。また、周囲の環境に隠れる、一般市民に紛れるなどのステルススキルを用いることも必要だ。

プレイヤーはヴェネツィアやアテネ、植民地時代のボストンなど、シリーズを象徴する歴史的な都市を再訪する。それぞれの都市では高所に上ったり、パルクールをしたりと360°探索することができ、市民や歴史的人物がプレイヤーのVRアクションに反応する。

目的を達成するには、エア・アサシンのラッシュやスリリングなイーグルダイブを駆使しよう。『アサシン クリード ネクサス VR』はさまざまなタイプのプレイヤーに対応するため、長期にわたる開発によって、快適性を追求した機能の数々を備えている。

Meta Questストアページにて、Oculus Quest 2|Oculus版の『アサシン クリード ネクサス VR』をウィッシュリストに追加することが可能だ。

『アサシン クリード ネクサスVR』: CGIアナウンストレーラー

URL:https://youtu.be/bSiu7cOqwd8

『Assassinʼs Creed Codename Jade』

高品質のゲームを世界中の人々に届けることを目的としたゲームブランド「Level Infinite」とのパートナーシップを結び、『Assassinʼs Creed Codename Jade』を発売することを発表。本作は紀元前3世紀の古代中国を舞台にした広大なオープンワールドで、「アサシン クリード」の象徴的要素である探索、パルクール、戦闘、暗殺を体験できる。

また、シリーズで初めてキャラクターの外見をカスタマイズし、自分だけのキャラクターを作り上げることができるように。古代の歴史や隠れた危険に満ちた冒険を自身オリジナルのキャラクターで楽しもう。

舞台となるのは、秦が中国を統一し、西方への交易路を確保した重要な時代。プレイヤーは、万里の長城から帝都・咸陽に至るまで、砂漠の略奪者に挑み、陰謀の阻止にあたり、より大きな責任の下に新たな試練に立ち向かうことになる。

今年の夏以降に始まるさまざまなベータフェーズを通じて、プレイヤーのフィードバックを収集する予定だ。ベータフェーズに向けた登録は公式サイトで行なえる。

Assassin's Creed Codename Jade - Teaser Trailer

URL:https://www.youtube.com/watch?v=XnxDc8sCc0I

【ゲーム情報】

タイトル:アサシン クリード ミラージュ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

発売日:2023年10月12日予定

価格:

通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万9800円(パッケージ版/数量限定)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

CERO:審査予定

タイトル:アサシン クリード ネクサス VR

ジャンル:アクションアドベンチャー

配信:ユービーアイソフト

プラットフォーム:Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro

配信日:2023年クリスマスシーズン予定

価格:未定

タイトル:Assassinʼs Creed Codename Jade

ジャンル:アクションアドベンチャー

配信:ユービーアイソフト/Level Infinite

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:未定

価格:未定

