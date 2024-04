ユービーアイソフトは4月17日、『アサシン クリード ミラージュ』の体験版を期間限定で配信中だと発表。配信プラットフォームは、Ubisoft+/PlayStation 5/Play Station 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Ubisoft Store/Epic Games Store)。実施期間は、2024年4月16日23時~5月1日午前1時(日本時間)となる。

期間中は、ゲーム本編の序盤2時間がプレイ可能で、製品版を購入した場合は進行状況が引き継がれる。

また、この期間中にTwitchにてプレイ配信をすると、視聴者へ限定リワード「バシムの剣(ヴァルハラ)」を配れる。

「バシムの剣(ヴァルハラ)」は『アサシン クリード ヴァルハラ』に登場した後年のバシムがイングランドで使用した剣だ。

なお、2024年4月17日から24日(ヨーロッパ中央時間)にかけて、Ubisoft Connectでは『アサシン クリード ミラージュ』の通常版とデラックスエディションが最大40%オフで購入できるセールを実施している。

『アサシン クリード ミラージュ』ではイスラムの黄金時代を迎えた9世紀アッバース朝のバグダッドを舞台に、プレイヤーは謎めいた過去を持つ若い盗賊、バシム・イブン・イスハークとしてアラムートで隠れし者たちとともに答えを探し求める。

シリーズを象徴するパルクール、ステルス、暗殺の要素を踏襲しつつ、ストーリーを重視したアクションアドベンチャーを楽しむことが可能だ。

『アサシン クリード ミラージュ』 体験版トレーラー

URL:https://youtu.be/hxwKBC8fneQ

【ゲーム情報】

タイトル:アサシン クリード ミラージュ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

発売日:発売中(2023年10月5日)

価格:

通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万9800円(パッケージ版/数量限定)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

CERO:Z(18才以上対象)

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.