ユービーアイソフトは8月10日、2023年8月11日(山の日)に開催される「FUELFEST JAPAN」(Kamiwaza Japan FUELFEST実行委員主催)において、オープンワールド次世代レーシングゲーム「ザ クルー」のシリーズ最新作で、2023年9月14日発売予定の『ザ クルー:モーターフェス』が複数のコラボレーションを実施すると発表した。

本イベントは、映画「ワイルド・スピード」シリーズの出演俳優と、約2000台のスーパーカー&カスタムカーが富士スピードウェイに集結し、約3万人が来場する世界最大のカー・ショーとなる。

一般チケットの来場者

『ザ クルー:モーターフェス』のロゴが付いたポルシェ カレラ(997型)が「0-200 mストリートドラッグレース」に参戦する。

そして、レースクイーンのぽぽちゃん(https://twitter.com/1mariannnn)がこのレースのスペシャルゲストスターターとして登場。

また、サーキットのビジョン各所では最新のCGを駆使した『ザ クルー:モーターフェス』のプロモーション映像が放映され、終日リアルなスーパーカー&カスタムカーとヴァーチャルなゲーム映像のコラボレーションを楽しめる。

車両展示VIPチケットの来場者

メインストレート前のピッドビル2階のVIPラウンジにて、「THE CREW MOTORFEST in FUELFEST」ブースを設置。

ここでは、2023年9月14日にリリースされる『ザ クルー:モーターフェス』のゲームデモを全世界のユーザーに先駆けてプレイできる。

F1レースが開催可能なFIA(国際自動車連盟)のサーキット規格「グレード1」のホームストレートを横目に、究極に冷やした「ザ クルー」イベント限定ラムネを飲みながら、オープンワールドな美しいオアフ島をアクセル全開で走り抜けてみてはいかがだろうか。さまざまなノベルティが当たる抽選会も用意しているとのこと。

そして、「FUELFEST」のオーガナイザーであり、映画「ワイルド・スピード」ファミリーでもあるコーディ・ウォーカー氏(https://twitter.com/codywalkerroww)が「THE CREW MOTORFEST in FUELFEST」ブースへ駆けつけ、最新作『ザ クルー:モーターフェス』のプレイを予定している。

同ゲーム初体験のコーディ氏はもちろんのこと、来場者にもワイルド・スピードを楽しんでもらえるよう、ゲーマータレントでMCも務める野々宮ミカさん(https://twitter.com/nonomiyamika)と、FPS実況者のOkayamaさん(https://twitter.com/TDokayama)が、「THE CREW MOTORFEST in FUELFEST」ブースのゲームデモをレクチャーし、イベントを盛り上げる。

デモはイベント終日何度でもプレイ可能。数あるコースで自分の記録を刻み、ベストタイムへの挑戦を楽しもう。

世界でも類をみない約2000台のスーパーカー&カスタムカーと、次世代レーシングゲームのコラボレーションイベント。昨年を凌ぐ「FUELFEST」と『ザ クルー:モーターフェス』の盛り上がりに期待しよう。

・「FUELFEST」 公式サイト

https://fuelfest.jp

【FUELFEST JAPAN開催概要】

■日程:2023年8月11日(山の日)

■内容:日本最大のカー・フェスティバル FUELFEST JAPAN

■会場:富士スピード・ウェイ(〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694)

■時間:10時開場、18時終了(予定)

■主催:FUELFEST JAPAN実行委員会(構成:Kamiwaza Japan)

〒662ー0027兵庫県西宮市神園町1-4

Tel:0798-73-1048

Fax:0798-73-1088

■制作:Kamiwaza Japan

■問い合わせ先:Kamiwaza Japan FUELFEST実行委員

代表:0798-73-1048

【ゲーム情報】

タイトル:『ザ クルー:モーターフェス』

ジャンル:オープンワールド・レーシング

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ

発売日:2023年9月14日予定

価格:

PlayStation 5/PC:9790円

Xbox Series X|S:9800円

PlayStation 4:8360円

Xbox One:8350円

収録内容:ゲーム本編

プレイ人数:1~32人

CERO:B(12歳以上対象)

タイトル:『ザ クルー:モーターフェス ゴールドエディション』

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

※デジタル版のみ

発売日:2023年9月14日予定(3日間のアーリーアクセス付)

価格:

PlayStation 5/PC:1万3970円

Xbox Series X|S:1万4000円

収録内容:ゲーム本編、Year 1 Pass

タイトル:『ザ クルー:モーターフェス アルティメットエディション

』

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

※デジタル版のみ

発売日:2023年9月14日予定(3日間のアーリーアクセス付)

価格:

PlayStation 5/PC:1万6830円

Xbox Series X|S:1万6800円

収録内容:ゲーム本編、Year 1 Pass、アルティメットパック

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Crew, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.