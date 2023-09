「明治×ストリートファイター6」ゲーム内コンテストイベント「きのこ vs. たけのこ!どっち派?」が本日9月12日より開催!

カプコンは9月12日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]について、チョコスナック菓子ブランド「明治」とのゲーム内コンテストイベント「きのこ vs. たけのこ!どっち派?」を開催した。

本イベントでは、バトルハブ内で「きのこの山」と「たけのこの里」のどちらが好きかを投票し、プレイヤー全員が1位に輝いた投票先の「特別なアバターアイテム」を入手可能。投票期間が限られているので、ぜひバトルハブへアクセスして投票しよう。投票期間は、2023年9月25日15時59分まで。

また、一度投票した後も、対戦台での「筐体マッチ」もしくは「アバターバトル」を遊べば遊ぶほど、投票先に追加投票できるので、この機会にバトルハブで遊びつくしてみてはいかがだろうか。

キャンペーン概要

【投票期間】

2023年9月12日16時~9月25日15時59分まで

【投票方法】

バトルハブの入口階段付近の右手にいる「エターニティ」に話しかけるとエントリー可能。

※投票結果や「特別なアバターアイテム」の配布については、後日案内します。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)