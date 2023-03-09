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アーケードの人気STG「レイ」3部作が現行機で遊べる！

Amazonギフトカードが当たるキャンペーンも！『レイズ アーケード クロノロジー』本日発売

2023年03月09日 14時25分更新

文● ASCII

　タイトーは3月9日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4用シューティングゲーム『レイズ アーケード クロノロジー』を発売した。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7480円、パッケージ特装版が1万8480円となる。

　また、本作の発売を記念し抽選でAmazonギフトカードが当たるフォロー＆リツイートキャンペーンも開催している。キャンペーン期間は、2023年3月22日まで。

▼ダウンロード版の購入はこちら！

ニンテンドーeショップhttps://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053679.html
PS Storehttps://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA34112_00-2197670076760522

Amazonギフトカードが当たるフォロー＆リツイートキャンペーンを開催！

　『レイズ アーケード クロノロジー』発売を記念して、タイトーゲーム公式Twitter（@TAITO_Apps）をフォローし、応募用ツイートをリツイートすると抽選でAmazonギフトカード（1000円分×10名、5000円分2枚×1名）が当たるキャンペーンを開催中。詳しくはタイトーゲーム公式アカウントを確認してほしい。

タイトーゲーム公式Twitterhttps://twitter.com/TAITO_Apps

【ゲーム情報】

タイトル：レイズ アーケード クロノロジー
ジャンル：シューティング
販売：タイトー
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
発売日：発売中（2023年3月9日）
価格：
　通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
　特装版：1万8480円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）

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※TAITO、TAITOロゴは、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。
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※「PlayStation」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Amazonに関連するすべての商標は、Amazon.com, lnc.またはその関連会社の商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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