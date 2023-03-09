タイトーは3月9日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4用シューティングゲーム『レイズ アーケード クロノロジー』を発売した。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7480円、パッケージ特装版が1万8480円となる。
また、本作の発売を記念し抽選でAmazonギフトカードが当たるフォロー＆リツイートキャンペーンも開催している。キャンペーン期間は、2023年3月22日まで。
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ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053679.html
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA34112_00-2197670076760522
Amazonギフトカードが当たるフォロー＆リツイートキャンペーンを開催！
『レイズ アーケード クロノロジー』発売を記念して、タイトーゲーム公式Twitter（@TAITO_Apps）をフォローし、応募用ツイートをリツイートすると抽選でAmazonギフトカード（1000円分×10名、5000円分2枚×1名）が当たるキャンペーンを開催中。詳しくはタイトーゲーム公式アカウントを確認してほしい。
タイトーゲーム公式Twitter：https://twitter.com/TAITO_Apps
／— タイトーゲーム@「レイズ アーケード クロノロジー」2023年3月9日(木)発売決定！ (@TAITO_Apps) March 9, 2023
『レイズ アーケード クロノロジー』発売記念！フォロー＆リツイートキャンペーン！
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⭐応募方法⭐
①このアカウントをフォロー
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締切⏰3月22日(水)23:59まで
当選はDMにてご連絡いたします❗️#rayzaccpic.twitter.com/PV11IEnDN5
【ゲーム情報】
タイトル：レイズ アーケード クロノロジー
ジャンル：シューティング
販売：タイトー
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
発売日：発売中（2023年3月9日）
価格：
通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
特装版：1万8480円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）
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