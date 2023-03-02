  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2023March

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  Switch版『レイズ アーケード クロノロジー』が本日よりニンテンドーeショップで予約購入開始！

PlayStation 4版は2023年3月9日からPlayStation Storeで配信！

Switch版『レイズ アーケード クロノロジー』が本日よりニンテンドーeショップで予約購入開始！

2023年03月02日 19時55分更新

文● ASCII

　タイトーは3月2日、Nintendo Switch／PlayStation 4用ソフト『レイズ アーケード クロノロジー』のNintendo Switch版について、ニンテンドーeショップでダウンロード版の予約購入を開始した。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版がともに7480円、パッケージ専売の特装版が1万8480円だ。

　また、「レイシリーズ」サウンドの創造主であるTAMAYO氏の新曲が聴けるティザーPVも公開している。

ニンテンドーeショップhttps://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053679.html

※PlayStation 4用版については、2023年3月9日からダウンロード版の配信を開始。

『レイズ アーケード クロノロジー』ティザーPV

【ゲーム情報】

タイトル：レイズ アーケード クロノロジー
ジャンル：シューティング
販売：タイトー
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
発売日：2023年3月9日予定
価格：
　通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
　特装版：1万8480円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）

© TAITO CORPORATION 1993, 1996, 1998, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
※TAITO、TAITOロゴは、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※「PlayStation」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Amazonに関連するすべての商標は、Amazon.com, lnc.またはその関連会社の商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています