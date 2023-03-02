PlayStation 4版は2023年3月9日からPlayStation Storeで配信！
Switch版『レイズ アーケード クロノロジー』が本日よりニンテンドーeショップで予約購入開始！
タイトーは3月2日、Nintendo Switch／PlayStation 4用ソフト『レイズ アーケード クロノロジー』のNintendo Switch版について、ニンテンドーeショップでダウンロード版の予約購入を開始した。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版がともに7480円、パッケージ専売の特装版が1万8480円だ。
また、「レイシリーズ」サウンドの創造主であるTAMAYO氏の新曲が聴けるティザーPVも公開している。
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053679.html
※PlayStation 4用版については、2023年3月9日からダウンロード版の配信を開始。
『レイズ アーケード クロノロジー』ティザーPV
【ゲーム情報】
タイトル：レイズ アーケード クロノロジー
ジャンル：シューティング
販売：タイトー
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
発売日：2023年3月9日予定
価格：
通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
特装版：1万8480円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）
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