タイトーは4月5日、大田区産業プラザPiOで開催されるゲーム音楽イベント「東京ゲーム音楽ショー2024」に、「ZUNTATA & タイトーステーションeストア」として出展すると発表。

会場では、ZUNTATAのコンポーザーMASAKI初のソロアルバム「ZUNTATA RARE SELECTION MASAKI WORKS」を音楽ダウンロードカードにて発売するなど、音楽ソフトをはじめ、ゲームソフトやTシャツなど数々のアイテムを販売する。

さらに、会場内のステージにて、ソロアルバムの発売を記念したZUNTATAのミニライブの開催も予定している。イベントの開催日は、2024年4月13日。

「東京ゲーム音楽ショー」は、ゲーム音楽好きに贈る、ゲーム音楽コンポーザーが集う、ゲーム音楽家の見本市。物販ブースのほか、サイン会や、この会場だけで楽しめるトークショー、ステージでのライブなどが実施される。

ゲーム音楽ファン有志によるボトムアップ型のイベントとして2014年に初開催。今年で第11回目の開催となる。

【東京ゲーム音楽ショー公式サイト】

https://www.88nite.com/tgms2024/

MASAKI氏(ZUNTATA)の初となるソロアルバムが登場!

『グルーヴコースター』『MUSIC DIVER』を始めとするタイトーの音楽ゲームのサウンドを手掛けるMASAKI氏(ZUNTATA)初のソロアルバムが数量限定の音楽ダウンロードカードとして登場。音楽ゲームの楽曲はもちろん、「ダライアス」「レイシリーズ」など往年のZUNTATA人気ナンバーをライブ向けにアレンジした楽曲も多数収録している。

さらに、スマートフォン用ゲーム『D4DJ Groove Mix』(ブシロード)に提供した『ダライアス』『ダライアス外伝』『ニンジャウォーリアーズ』のリミックス曲も特別収録したゲームファン注目のアイテムだ。

【製品概要】

タイトル:ZUNTATA RARE SELECTION MASAKI WORKS

発売日:2024年4月13日 ※数量限定

価格:2000円

仕様:音楽ダウンロードカード(クリプトン・フューチャー・メディアSONOCA使用)

製品情報ページ:https://zuntata.jp/lineup/zttl3029.html

© TAITO CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

「D4DJ Groove Mix」©bushiroad All Rights Reserved. © 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

出展ブースにて

「音楽ソフト」「ゲームソフト」「Tシャツ」など販売!

ZUNTATA & タイトーステーションeストアで販売されるアイテムの一部を紹介。

【CD】

製品名:ダライアスMDサウンドワールド

特徴:メガドライブミニ版ダライアスを中心としたサウンドトラック。

【ゲーム+BD/CD】

製品名:レイズアーケードクロノロジー -STRAHL-

特徴:Steam用ゲームダウンロードコードとレイシリーズスペシャルライブBD/CDセット。

【アパレル】

製品名:ダライアス Cabinet Tシャツ

特徴:初代ダライアスの3画面筐体の図面がデザインされたTシャツ。

ほか、多種多様なアイテムが用意されているので、会場で立ち寄ってみてはいかがだろうか。