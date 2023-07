カプコンは7月14日、完全新作タイトルとなるオンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)]を発売した。価格は通常版のパッケージ版が8789円/ダウンロード版が7990円。ダウンロード専売のデラックスエディションが8990円だ。オンライン専用ゲームのため、プレイするにはインターネット回線が必要となる。

※Xbox Game Pass加入者は、発売初日からプレイ可能

本作は歴史上最凶の「恐竜大軍勢」を、人類最強の「エグゾスーツ」で打破するオンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション。5人のプレイヤーでチームを組んで、協力しながらミッションのクリアを目指す。

最凶を最強でぶっ潰せ!

メインモード「ディノサバイバル」は、プレイのたびに発生するミッションや出現する敵の内容が変わるため、毎回異なった体験を楽しむことができる。ゲームプレイを通じて経験値を入手し、プレイヤーレベル、スーツレベル、サバイバルレベルを上げていこう。レベル上昇によって得られるさまざまな報酬で、エグゾスーツの見た目や性能のカスタマイズが可能だ。

また、「ディノサバイバル」をプレイするとストーリーにあたる「バトルログ」が進行して物語を楽しめる。「ロストデータ」と呼ばれる情報を入手するとデータベースの「分析マップ」が更新され、さまざまな謎が解明されていく。リヴァイアサンを巡るストーリーも楽しもう。

発売前に実施したオープンベータテストなどを通じて得たユーザーからのフィードバックに応え、「ファイナルミッション優先設定」機能が、発売日より利用可能に。

ファイナルミッションを「PvP/PvE/ランダム」の3つの種類から選んでマッチングできる。一部の例外はあるが、PvEを選んだプレイヤーはファイナルミッションにおいて「プレイヤーが操作するエグゾスーツとの直接的な戦闘が発生せず、ミッションのクリア速度で勝敗を競い合う」内容になる。毎回マッチング時に設定できるので、その時の気分にあったミッションで「ディノサバイバル」を楽しもう。

シーズン1では2023年7月28日より、高難度ミッションのクリアと高ランクを目指す新モード「サベージガントレット」が開催予定。

ディノサバイバルをプレイしてストーリークリアを目指し、来るべき開催に向けてスーツのカスタマイズなど準備をしよう。そして2023年8月16日には、無料タイトルアップデート第1弾が配信予定。デフォルトスーツとは異なる武器を装備した「バリアントαシリーズ」のエグゾスーツ10種が追加されるので期待しよう。

『ストリートファイター6』のセーブデータがあれば

限定「デカール」を入手可能

※特典を受け取るためには、『ストリートファイター6』のプレイデータがある機種で『エグゾプライマル』をプレイいただく必要があります。

期間限定特典「サバイバルパス シーズン1:プレミアムティア」をゲット!

『エグゾプライマル デラックスエディション』をシーズン1の期間中に購入すると、期間限定特典として「サバイバルパス シーズン1:プレミアムティア」が付属する。

ムラサメのスーツスキン「大嶽丸」やエモート「ロカビリーダンス」をはじめとした特別な報酬が多数追加。

※サバイバルパス シーズン1:プレミアムティアは有料DLCとして購入可能です。重複購入にご注意ください。

※サバイバルパスのアイテムはゲームのシーズンごとに切り替わります。シーズン期間を過ぎるとアイテムが取得できなくなるのでご注意ください。シーズンごとのプレミアムティアは後日再販売される可能性があります。

『エグゾプライマル』をさらに楽しめるダウンロードコンテンツも続々登場!

見た目を変えるエグゾスーツスキンやコミュニケーションで使えるコスメティックアイテムなど、さらにウォーゲームを楽しめるダウンロードコンテンツも順次販売予定。プレイされる機種の各ストアをチェックしよう。

ゲーミングマンションに≪1年間≫家賃0円で住める!!

『エグゾプライマル』発売記念プレゼントキャンペーン

『エグゾプライマル』発売を記念して、防音×高速インターネット回線が特徴の「ゲーミングマンション」を運営するリブランとのタイアップとして、この冬から入居可能なゲーム配信に特化したゲーミングマンションに≪1年間≫家賃0円で住める権利が1名に当たるキャンペーンを実施する。

キャンペーンに応募して『エグゾプライマル』実況プレイをゲーミングマンションから配信してみてはいかがだろうか。

【キャンペーンサイト】

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230714/exo-apartment/

・キャンペーン期間

2023年7月14日~8月31日13時まで

・賞品

ゲーミングマンション「(仮称)ミュージションプラス世田谷経堂」(世田谷区)≪1年間≫家賃0円 抽選で1名

※画像は同タイプマンションの間取図、内装、外観イメージとなります。家具やゲーミングPCなどは付属しません。

※場所は東京都世田谷区となります。

※当選賞品は入居可能時期から1年間、家賃0円で「ゲーミングマンション」をお貸しする権利となります。

※賃貸借期間は2年間となり、1年後(キャンペーン期間の終了後)からは通常の賃料が発生します。

※賞品物件への入居開始は2024年1月を予定しております。当選者都合で入居が遅れた場合も、賞品物件の提供期間(入居期間)は2024年1月から1年間となります。

※転貸・事務所利用・当選者以外の居住不可となります。

※賃料以外の諸費用などは当選者負担となります。

※キャンペーン住戸の諸費用のうち、仲介手数料と礼金は0円といたします。

※当選権利の譲渡は出来ません。

※当選後、当選権利受け渡し前に入居審査、賃貸借契約の締結が必要となります。

※そのほか、応募規約をご確認ください。

【応募参加方法】

・『エグゾプライマル』シリーズ公式Twitterをフォロー(https://twitter.com/exoprimal_jp)

・ゲーミングマンション公式Twitterをフォロー(https://twitter.com/Gaming_Mansion_)

・キャンペーン対象ツイートをリツイート

【応募資格】

・日本国内在住の人

・2023年7月14日時点で20歳以上の人

・本キャンペーンの当選者は、以下の広告施策へ協力すること

【広告施策】

・当選後、賞品物件において、カプコンが別途提示する動画配信に関するガイドラインに従い、『エグゾプライマル』のプレイ動画の配信を行なう。

※上記に当たり本企画当選者であることの開示は不要です。

・当選後、カプコンおよびリブランによる取材(匿名可)に対応する。

※取材対応は匿名でお受けいただけます。(当選者情報の公開or非公開は当選者が選択できます)

【ゲーム情報】

タイトル:エグゾプライマル(英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

発売日:発売中(2023年7月14日)

価格:

通常版:8789円(パッケージ版)/7990円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8990円(ダウンロードのみ)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上対象)

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。

※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト(https://cid.capcom.com/)をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(PlayStation 5版およびPlayStation 4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。

画面は、開発中のものです。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.