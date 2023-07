カプコンは7月28日より、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)で発売中のオンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』にて、新たなモード「サベージガントレット」を開催した。

「サベージガントレット」は、特別な高難易度のPvEミッションに5人で挑むコンテンツ。開催ごとで決まった内容に切り替わるミッションを制限時間内にクリアを目指して名誉を勝ち取ろう。

さらに、世界中のファイターとクリアタイムを競い、良い成績を残すと特別なアワードが獲得可能だ。

ストーリーをクリアすれば参加資格を得られるので、「ディノサバイバル」をプレイしてエグゾスーツやモジュールを揃えていこう。

・参加条件

ストーリークリア

※参加条件を満たした状態で開催期間になると、メインメニュー「ウォーゲーム」から「SAVAGE GAUNTLET」を選択して参加できます。

・初回となる「Stage1」の開催期間

2023年7月28日12時~8月1日11時59分(日本時間)

・フィールド

ダウンタウン

・報酬

ランクアワード

ガントレットマスター:クリアタイムが上位20%以内

ガントレットファイター:クリアタイムが上位50%以内

ガントレットサバイバー:1回でもクリア

※クリアタイムが上位になると、下位のアワードも追加で獲得できます。

※サベージガントレットの集計完了後、メインメニューにて結果が表示されます。

※クリアタイムのランキングはプラットフォームごとに集計されています。

サベージガントレットとは

内容が毎週切り替わる難易度の高いミッションに5人で挑み、世界中のファイターとクリア&上位ランクを目指すコンテンツで、普段のディノサバイバルとは異なった楽しみを味わえるモード。繰り返しプレイして、攻略の糸口を見出そう。

※ディノサバイバルとは別のモードになります。

※ストーリークリアで、サベージガントレットへの参加資格を獲得できます。

・サベージガントレット開催ごとの集計結果はこちら

https://info.exoprimal.com/ja-jp/

【2023年8月4日13時まで】

『エグゾプライマル』友だち増やそうキャンペーン

エグゾプライマル自己紹介カードをTwitterにて投稿した人の中から、ゲーム中で使える「EXOPRIMAL Mawデカール」を、抽選で1名あたり10個分のコードをプレゼントするキャンペーンを実施中。『エグゾプライマル』自己紹介カードを投稿し、友だちを誘って「EXOPRIMAL Mawデカール」を手に入れよう。

・自己紹介カードのダウンロード、キャンペーンに関する詳細はこちら

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230721/exo-cardcp/

【2023年8月31日 13時まで】

ゲーミングマンションに1年間家賃0円で住める権利が

抽選で1名に当たるキャンペーンを開催中!!

防音×高速インターネット回線が特徴の「ゲーミングマンション」を運営するリブランとのタイアップキャンペーンとして、この冬から入居可能なゲーム配信に特化したゲーミングマンションに1年間家賃0円で住める権利が1名に当たる!!

キャンペーンに応募して『エグゾプライマル』実況プレイをゲーミングマンションから配信しよう。

・キャンペーンに関する詳細はこちら

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230714/exo-apartment/

【ゲーム情報】

タイトル:エグゾプライマル(英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

発売日:発売中(2023年7月14日)

※Xbox Game Pass加入者は発売初日からプレイ可能

価格:

通常版:8789円(パッケージ版)/7990円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8990円(ダウンロードのみ)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上対象)

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。

※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト(https://cid.capcom.com/)をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(PlayStation 5版およびPlayStation 4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。

画面は、開発中のものです。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.