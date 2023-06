日本ファルコムは6月22日、アクションRPG「イース」シリーズのシリーズ生誕35周年記念作となるNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用タイトル『イースX -NORDICS(ノーディクス)-』について、初公開となるキャラクターや成長システムの最新情報を公開した。本作の発売日は2023年9月28日、価格はパッケージ通常版が8580円/ダウンロード通常版が8250円。

今回の新情報としては、海賊姫カージャが所属する「バルタ水軍」のキャラクター「フェリア」「エゼル」、主人公アドルたちと敵対することになるグリーガー(不死の亡者)の中でも抜きん出た能力を持つ「ヨルズ」「ラーグ」「オーズ」、そしてアドルとカージャの戦闘能力を個別に高めていく成長要素「レリーズ・ライン」に関する詳細を新たに公開している。

・『イースX』公式サイト

https://www.falcom.co.jp/ysx/

キャラクター紹介

フェリア CV:清水理沙さん/年齢:23歳

「ほかならぬ姫サマの晴れ舞台――ばっちり見届けるから、そのつもりでね♪」

バルタ水軍で第三艦隊を率い、戦士長グンナルと並んで《双璧》と称される知略に優れた女戦士。首領グリムソンの片腕として活躍しているほか、彼の一人娘・カージャのことも目にかけている。

元々はノーマンではないらしいが、諸事情により自らの意志でバルタ水軍に参加するようになったという。

エゼル CV:榊原優希さん/年齢:15歳

「カージャ様、お怪我などはありませんか?」

カージャの実家・バルタ家で侍従を務めている少年。若いながらも礼儀正しく気配りのできる性格で、常に主であるカージャの事を第一に考え、行動を起こす。

フェリア同様、彼も生まれついてのノーマンではなく、どこか別の土地で暮らしていたようだが……。

ヨルズ CV:高柳知葉さん/年齢:??歳

「私、ムダなことが嫌いなの――だってイライラしちゃうもの。」

高い知性を持った人型のグリーガー。オベリア湾の人々を襲い、奴隷のように酷使するなどかなり悪趣味な行動が目立つサディスト。

マナの力で自らの肉体を傷付けたカージャに激しい怒りを抱き、悪鬼のごとくアドルたちを付け狙ってくる。

ラーグ CV:伊藤昌弘さん/年齢:??歳

「やっぱり人間(キミたち)は面白いなぁ。うん、面白い!」

高い知性を持った人型のグリーガー。人間が築いた文化・習慣に興味があるらしく、アドルたちの前に姿を現して奇妙な質問を投げかけることも。

ヨルズ、オーズと比較してあまり好戦的な態度を見せず、常に飄々としているため真意を読み取ることができない。

オーズ CV:喜屋武和輝さん/年齢:??歳

「アドル、カージャ、強くなれ――そして我を殺しにくるがいい。」

高い知性を持った人型のグリーガー。人型グリーガーの中でも突出した戦闘能力を誇り、マナの力を使うアドルとカージャに興味を抱き自ら戦いを挑んでくる。

二人の潜在能力に期待している節があり、とくにカージャに対しては戦士としての成長を促しているようにも思える。

キーワード紹介

《グリーガー(不死の亡者)》

オベリア湾周辺に姿を現す不死の生物の総称。如何なる武器で攻撃しても瞬時に傷が癒えてしまうために殺傷することは不可能。戦闘で圧倒的優位を示し、相手を戦意喪失させる以外に撃退方法は無いが、アドルとカージャの使うマナの力であれば深手を負わせることができる。

獣のような姿の個体がこれまでに多数確認されているが、中には高度な知性を持った人型のグリーガーが存在するという噂も。

成長システム【レリーズ・ライン】

マナの力を解放し、アドル&カージャの潜在能力を開花!

『イースX -NORDICS-』では、【レリーズ・ライン】と呼ばれる特殊な成長ツリーでマナの力を解放していくことで、アドルとカージャの戦闘能力を個別に強化していくことが可能。

▼レリーズ・ラインによる成長の流れ

① 戦闘でレベルを上げ、マナポイントを獲得

② マナポイントを使用して、レリーズ・ラインに設置された「スポット」を解放

⇒ スポット解放により、ソロモード用のアドル/カージャ専用スキルや晶石を獲得

③ 解放した「スポット」に「マナシード」をセット

⇒ マナシードの系統に応じた戦闘用「マナアビリティ」が発動

④ レベルアップ~スポット解放を進めることで、レリーズ・ラインの深度が深まっていく

⇒ 深度を深めることで、コンビモード用の専用スキルを獲得

アドル、カージャにはそれぞれ別の【レリーズ・ライン】が存在

アドル、カージャはそれぞれ個別のレリーズ・ラインを所有している。レベルアップ時に獲得するマナポイントを使用することで、個別に能力を解放していくことが可能だ。

4つの系統を持つ「マナアビリティ」

「マナシード」と呼ばれるアイテムをセットすることで発動する「マナアビリティ」には4つの系統が存在する。

同じ系統を重ね合わせることもできるため、「勇猛」系統のアビリティを複数設定して攻撃特化型キャラクターにしたり、各系統のアビリティをバランスよく設定してオールラウンダー型のキャラクターにするなど、プレイヤー好みのカスタマイズを行なうことが可能だ。

【勇猛】

攻撃特化型アビリティ。与ダメージ増加、ノックダウン値増加といった効果が発動

【堅固】

防御特化型アビリティ。被ダメージ減少、状態異常回復スピード上昇といった効果が発動

【楽観】

攻撃/防御以外の能力を底上げするアビリティ。ダッシュ速度上昇、スキルチェイン有効時間延長などの効果が発動

【暗黒】

メリットとデメリットをあわせ持つアビリティ。状態異常中に与ダメージ増加、HP 低下時にクリティカル率アップなど、特殊な効果が発動

3系統の要素をあわせ持つ「マナシード」で複数のアビリティが発動!

【レリーズ・ライン】にセットする「マナシード」の系統にあわせて「マナアビリティ」が発動するが、一部のマナシードは「夢想」という特殊な系統を持っている。

「夢想」系統のマナシードは「勇猛」「堅固」「楽観」の3系統をあわせ持つため、ほかのマナシードと組み合わせることで各系統のアビリティを効率よく発動させることが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2023年9月28日予定

価格:

パッケージ通常版:8580円

ダウンロード通常版:8250円

《アドル・クリスティン》Edition:1万2100円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

