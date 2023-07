ソウルライクアクションRPG『Lies of P』マスターアップ記念オフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」が開催決定!

NEOWIZは7月18日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One向けアクションRPG『Lies of P』について、発売目前とな2023年9月2日に東京・豊洲にある「ユナイテッド・シネマ豊洲」にて、完全招待制のオフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」を実施すると発表。本日より参加者の募集受付も開始している。

※マスターアップは2023年9月2日までに完了予定

本作の発売日は2023年9月19日、価格はスタンダードエディションが8360円(パッケージ版/ダウンロード版)。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

このイベントでは、『Lies of P』のマスターアップ(製品版のゲームデータの完成)を記念してのイベントとなり、そのハイクオリティなグラフィックスと緊張感のあふれるバトルを普段では味わえない「映画館」の環境で体感・体験できる、まさにプレミアムなイベントとなっている。

特別ゲストやイベント記念ノベルティなど、より詳細な情報は順次公開されるとのことなので、続報に期待しよう。

<オフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」実施概要>

実施日程:2023年9月2日15時開場/15時30分開演予定

参加方法:エントリーフォームに所定の内容を入力のうえ、応募のこと。

募集人数:150名

受付期間:2023年7月18日~8月6日23時59分59秒 ※ まで

※日本時間となります。

注意事項:

・イベント当日はセミフォーマルな服装(男性は襟付きのポロシャツなど、女性は露出を抑えた衣装)でお越しください。

・特殊なコスチュームでのご来場を希望の場合、会場での更衣室などの用意はございません。

・当選者の方には当選連絡時に指定の座席番号をお伝えします。

・当日は座席番号の提示が必要となります。当選連絡のメールは大切に保管をしてください。

・当選されなかった方は当日に会場にお越しいただいても、ご入場いただくことはできません。

・譲渡・転売はご遠慮ください。

応募はこちらから!

「Lies of P JAPAN PREMIUM」エントリーフォーム:https://forms.gle/5TTMqhqWx6vbz1N27

『Lies of P』ウィッシュリスト登録キャンペーンもエントリー受付中!

現在、ウィッシュリスト登録者数目標を達成する毎に、表示のノベルティ制作とプレゼントキャンペーンを展開する日本限定の企画“『Lies of P』ウィッシュリスト登録キャンペーン”もまだまだエントリー受付中。

次なる目標は登録件数4万件。プレゼントノベルティは、“『Lies of P』特製USBメモリ”を抽選で100名となる。

<抽選へのご応募方法について>

本キャンペーンに参加することが条件となる。次の手順で参加しよう。

手順1:『Lies of P』をSteam/PS4/PS5のいずれかでウィッシュリストに登録。

手順2:ウィッシュリスト登録が完了したことがわかる画像+「#LiesofPウィッシュリスト登録CP」をつけてTwitterに投稿。

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.