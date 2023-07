NEOWIZは7月21日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One向けソウルライクアクションRPG『Lies of P』において、パッケージ版の販売店の個別特典のデザインが決定したと発表。

本作の発売日は2023年9月19日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版のスタンダードエディションが8360円。そのほかのエディションもあるので、下記をチェックしてほしい。

パッケージ版『Lies of P』は、現在販売店各法人で予約受付中。法人ごとに予約・購入でもらえる特典が異なるほか、多種展開しているアイテムもある。詳細については、各法人の販売店リンクを確認してほしい。

※特典は数に限りがある場合がございます。ご予約の際に店頭にてお問いあわせください。

パッケージ版 予約・購入でもらえる特典情報一覧 ※50音順

●Amazon.co.jp

【販売店リンク】

PS4通常版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C74FZHSP

PS4限定版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C74FG7SR

PS4通常版限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C74BX3Q4

PS4限定版限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C74F1RS2

PS5通常版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C74GNQ5C

PS5限定版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C74FW62T

PS5通常版限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C74D6NCQ

PS5限定版限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C74FV9MJ

●あみあみ

【販売店リンク】

PS4通常版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0028847&_gl=1%2a189akkl%2a_ga%2aNDUxNzk1MDUxLjE2ODMwMTQ1NjY.%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTY4NzMzOTM0MS44LjEuMTY4NzMzOTM0OS4wLjAuMA..

PS4限定版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0028845&_gl=1%2a1sik0hm%2a_ga%2aNDUxNzk1MDUxLjE2ODMwMTQ1NjY.%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTY4NzMzOTM0MS44LjEuMTY4NzMzOTM3OC4wLjAuMA..

PS5通常版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0028846&_gl=1%2a12cphb1%2a_ga%2aNDUxNzk1MDUxLjE2ODMwMTQ1NjY.%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTY4NzI1OTMxMy43LjEuMTY4NzI1OTM1NC4wLjAuMA..

PS5限定版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0028844&_gl=1%2a1tq5zvv%2a_ga%2aNDUxNzk1MDUxLjE2ODMwMTQ1NjY.%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTY4NzMzOTM0MS44LjEuMTY4NzMzOTM1OC4wLjAuMA..

●エディオン

【販売店リンク】

PS4通常版:https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00076033322&_keyword=lies+of+p

PS5通常版:https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00076033315&_keyword=lies+of+p

PS5限定版:https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00076033292&_keyword=lies+of+p

●ebten

【販売店リンク】

PS4通常版:https://ebten.jp/p/7015023091604

PS4限定版:https://ebten.jp/p/7015023091602

PS5通常版:https://ebten.jp/p/7015023091603

PS5限定版:https://ebten.jp/p/7015023091601

●GEO

【販売店リンク】

PS4通常版:https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g513397801/

PS4限定版:https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g513397901/

PS5通常版:https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g516391501/

PS5限定版:https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g516391601/

●ゲームショップ1983

【販売店リンク】

PS4通常版:https://shop.1983.jp/shop/shop.cgi?order=&class=all&keyword=lies%20of%20p&FF=0&price_sort=&pic_only=&mode=p_wide&id=37840&superkey=1

PS4限定版:https://shop.1983.jp/shop/shop.cgi?order=&class=all&keyword=lies%20of%20p&FF=0&price_sort=&pic_only=&mode=p_wide&id=37841&superkey=1

PS5通常版:https://shop.1983.jp/shop/shop.cgi?order=&class=all&keyword=lies%20of%20p&FF=0&price_sort=&pic_only=&mode=p_wide&id=37839&superkey=1

PS5限定版:https://shop.1983.jp/shop/shop.cgi?order=&class=all&keyword=lies%20of%20p&FF=0&price_sort=&pic_only=&mode=p_wide&id=37842&superkey=1

●上新電機

【販売店リンク】

PS4通常版:https://joshinweb.jp/game/27073/8809030100030.html

PS4限定版:https://joshinweb.jp/game/27073/8809030100054.html

PS5通常版:https://joshinweb.jp/game/56663/8809030100009.html

PS5限定版:https://joshinweb.jp/game/56663/8809030100016.html

●Neowing

【販売店リンク】

PS4通常版:https://www.neowing.co.jp/product/PLJM-17284

PS5通常版:https://www.neowing.co.jp/product/ELJM-30344

●ビックカメラグループ

【販売店リンク】

PS4通常版:https://www.biccamera.com/bc/item/11544282/

PS4限定版:https://www.biccamera.com/bc/item/11544283/

PS5通常版:https://www.biccamera.com/bc/item/11544280/

PS5限定版:https://www.biccamera.com/bc/item/11544281/

●ヤマダ電機

【販売店リンク】

PS4通常版:https://www.yamada-denkiweb.com/2819045012/?q=Lies+of+P

PS4限定版:https://www.yamada-denkiweb.com/2819043018/?q=Lies+of+P

PS5通常版:https://www.yamada-denkiweb.com/2819044015/?q=lies+of+P

PS5限定版:https://www.yamada-denkiweb.com/2819042011/?q=Lies+of+P

●ヨドバシカメラ

【販売店リンク】

PS4通常版:https://www.yodobashi.com/product/100000001007868428/

PS4限定版:https://www.yodobashi.com/product/100000001007868426/

PS5通常版:https://www.yodobashi.com/product/100000001007868427/

PS5限定版:https://www.yodobashi.com/product/100000001007868425/

●楽天ブックス

【販売店リンク】

PS4通常版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17538107/?l-id=search-c-item-text-02

PS4限定版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17538105/?l-id=search-c-item-text-03

PS5通常版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17538106/?l-id=search-c-item-text-01

PS5限定版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17538104/?l-id=search-c-item-text-04

●WonderGOO

【販売店リンク】

PS4通常版:https://shinseidowondergoo.com/products/s809030100030

PS4限定版:https://shinseidowondergoo.com/products/s809030100054

PS5通常版:https://shinseidowondergoo.com/products/s809030100009

PS5限定版:https://shinseidowondergoo.com/products/s809030100016

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.