ROCKFISH Gamesは8月15日、PC(Steam/GOG.com)で配信中の宇宙アクションRPG『EVERSPACE 2』をPlayStation 5およびXbox Series X|Sでローンチしたと発表。価格はプラットフォームによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

本作は、手作業で作られた100ヵ所以上のロケーションを60fpsで探索可能。また、どちらのプラットフォームのプレイヤーも、星と星との間のエキサイティングな冒険を楽しめる。

コンソール版『EVERSPACE 2』のローンチトレーラー

ROCKFISH Games CEO:Michael Schade氏コメント 「本日コンソール版の『EVERSPACE 2』がXboxとPlayStationで発売され、当社のSFアクションRPGを宇宙ゲームファンの皆様にお届けできることを大変嬉しく思います。本作は6年以上の歳月をかけて制作されており、チーム全員が最初から最後まで情熱を注いだプロジェクトです。 ファンの皆様に贈る『EVERSPACE 2』の冒険はまだ終わりません。今秋後半に予定している無料アップデートに加え、新たな星系、より多くのストーリーコンテンツ、キャラクター、さらには戦利品を追加する大規模な拡張版に向けた作業に当社は着手しています。」

『EVERSPACE 2』は、Game Passの利用者にも存分に楽しめる。本作は、Play AnywhereをサポートするXbox Game Passで発売初日からプレイできるタイトルとしてローンチされ、XboxおよびMicrosoft Storeの両方で購入可能だ。

Xbox Series Xでは60fpsで動作するが、Series Sでは30fpsに制限される。

PlayStation 5版の『EVERSPACE 2』では、DualSenseコントローラーのハプティックフィードバック、アダプティブトリガー、スピーカーなど、このプラットフォーム固有の機能を楽しめる。

ROCKFISH Gamesのデザイナーは、武器を使用したときやブーストが消失するときのハプティックフィードバック、トリガーを引く深さに対応したアダプティブトリガーをベースにしたブースト、デバイスや消耗品をアクティベートしたときやミサイル飛来を警告するときの触覚やスピーカーによる高度なフィードバックに加え、さまざまな機能を盛り込むことで、ゲームプレイと手元の反応を連動させている。

PlayStation 5では、『EVERSPACE 2』を60fpsで体験できる。

『EVERSPACE 2』のコンソール版には、英語とドイツ語で完全に吹き替えされたエキサイティングな30時間のシングルプレイヤーキャンペーンを収録。

本作のキャンペーン全体と100時間以上のサイドミッション、ジョブ、救難信号、ロケーションチャレンジ、パズル、そのほかのアクティビティは、すべて英語、ブラジルポルトガル語、チェコ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ロシア語、簡体字および繁体字中国語、スペイン語にローカライズされている。

【ゲーム情報】

タイトル:EVERSPACE 2

ジャンル:オープンワールド宇宙シューティングゲーム/RPG

配信:ROCKFISH Games

プラットフォーム:PC(Steam/GOG.com/Microsoft Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S

※Xbox Game Pass対応

配信日:配信中(PC:2023年4月7日、PS5/XBX|S:8月15日)

価格:

PS5:6930円

XBX|S/PC(Microsoft Store):6950円

PC(Steam/GOG.com):5900円

※Steamは一週間限定セールで2023年8月22日まで20%オフの4720円。

IARC:12+(12才以上対象)

