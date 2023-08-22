『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

インティ・クリエイツは8月17日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）向け探索型2Dアクションゲーム『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』について、店舗特典の描き下ろしイラストや各種特典内容を公開した。

また、本作のテーマンソングをAqours（アクア）が担当することも明らかにした。

本作の発売日は2023年11月16日予定。価格は、パッケージ通常版が6380円／パッケージ限定版が1万4080円／ダウンロード版が5280円となる。

Aqoursが歌うテーマソング

本作のテーマソングが制作中だということが明らかになった。歌うのは、TVアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』のオープニングテーマでもおなじみの9人組女性声優ユニット「Aqours（アクア）」。曲名などの詳細は続報を楽しみに待とう。

また、ゲーム中には歌が関係する要素もあるとのこと。後日、詳細を紹介予定なので、こちらもお楽しみに。

店舗特典の描き下ろしイラスト（完成）や

各種特典内容を一挙公開

＜アニメイト＞

B2マルチクロス

＜あみあみ＞

B2タペストリー／アクリルキーホルダー

＜Amazon.co.jp＞

A4クリアファイル／B2タペストリー／キャラファインボード（P3サイズ）

＜エビテン[ebten]＞

B2タペストリー／缶バッチ2種／アクリルストラップ2種／アクリルキーホルダー2種／クリアカード4種／3Dクリスタル

＜ゲーマーズ＞

B2タペストリー／アクリルキーホールダー／ミニアクリルフィギュア10個セット

＜ソフマップ/ビックカメラ/コジマ＞

B2タペストリー2種／アクリルスタンド

＜トレーダー＞

B2タペストリー／アクリルフィギュア

＜楽天ブックス＞

B2タペストリー

＜WonderGOO＞

B2タペストリー／キャンバスアート／アクリルフィギュア2種／缶バッチ2種

＜カドカワストア／キャラアニドットコム／全国対象書店店舗＞

アクリルスタンドフィギュア

※対象書店は公式サイトを確認のこと。

http://yohane-bid.com/jp/product/bookstore_list2.pdf

＜ゲームの電撃ストア＞

B2タペストリー／CD風アクリルコースタースタンド2種

＜ゲオ＞

A4クリアファイル

＜Neowing＞

ハーフサイズブロマイド

＜Joshin＞

ポストカード3種

＜古本市場/ブック・スクウェア＞

ポストカード3種

＜ヨドバシカメラ＞

ポストカード3種

※特典についての詳細は各販売店様へご確認をお願いします。

【ゲーム情報】

タイトル：幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-

（ゲンジツのヨハネ ブレイズ イン ザ ディープブルー）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ。

発売日：2023年11月16日予定

価格：

パッケージ通常版：6380円

パッケージ限定版：1万4080円

ダウンロード版：5280円

CERO：A（全年齢対象）

【特典情報】

■パッケージ限定版特典物

・A5アクリルボード

・B2タペストリー（組立式）

・サウンドトラックCD（1枚）

■パッケージ予約特典

・ミニマグネット

©PROJECT YOHANE

©INTI CREATES CO., LTD.

©HAPPINET

※ゲーム画像は開発中のものです。