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テーマソングをAqoursが歌うことが決定！

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

2023年08月22日 19時20分更新

文● ASCII

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

　インティ・クリエイツは8月17日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）向け探索型2Dアクションゲーム『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』について、店舗特典の描き下ろしイラストや各種特典内容を公開した。

　また、本作のテーマンソングをAqours（アクア）が担当することも明らかにした。

　本作の発売日は2023年11月16日予定。価格は、パッケージ通常版が6380円／パッケージ限定版が1万4080円／ダウンロード版が5280円となる。

Aqoursが歌うテーマソング

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

　本作のテーマソングが制作中だということが明らかになった。歌うのは、TVアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』のオープニングテーマでもおなじみの9人組女性声優ユニット「Aqours（アクア）」。曲名などの詳細は続報を楽しみに待とう。

　また、ゲーム中には歌が関係する要素もあるとのこと。後日、詳細を紹介予定なので、こちらもお楽しみに。

店舗特典の描き下ろしイラスト（完成）や
各種特典内容を一挙公開

＜アニメイト＞

B2マルチクロス

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜あみあみ＞

B2タペストリー／アクリルキーホルダー

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜Amazon.co.jp＞

A4クリアファイル／B2タペストリー／キャラファインボード（P3サイズ）

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜エビテン[ebten]＞

B2タペストリー／缶バッチ2種／アクリルストラップ2種／アクリルキーホルダー2種／クリアカード4種／3Dクリスタル

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜ゲーマーズ＞

B2タペストリー／アクリルキーホールダー／ミニアクリルフィギュア10個セット

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜ソフマップ/ビックカメラ/コジマ＞

B2タペストリー2種／アクリルスタンド

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜トレーダー＞

B2タペストリー／アクリルフィギュア

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜楽天ブックス＞

B2タペストリー

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜WonderGOO＞

B2タペストリー／キャンバスアート／アクリルフィギュア2種／缶バッチ2種

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜カドカワストア／キャラアニドットコム／全国対象書店店舗＞

アクリルスタンドフィギュア

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

※対象書店は公式サイトを確認のこと。
http://yohane-bid.com/jp/product/bookstore_list2.pdf

＜ゲームの電撃ストア＞

B2タペストリー／CD風アクリルコースタースタンド2種

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜ゲオ＞

A4クリアファイル

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜Neowing＞

ハーフサイズブロマイド

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜Joshin＞

ポストカード3種

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜古本市場/ブック・スクウェア＞

ポストカード3種

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

＜ヨドバシカメラ＞

ポストカード3種

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

※特典についての詳細は各販売店様へご確認をお願いします。

【ゲーム情報】

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』の店舗特典の描き下ろしイラストなどを紹介！

タイトル：幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-
（ゲンジツのヨハネ ブレイズ イン ザ ディープブルー）
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ。
発売日：2023年11月16日予定
価格：
　パッケージ通常版：6380円
　パッケージ限定版：1万4080円
　ダウンロード版：5280円
CERO：A（全年齢対象）

【特典情報】

■パッケージ限定版特典物
・A5アクリルボード
・B2タペストリー（組立式）
・サウンドトラックCD（1枚）

■パッケージ予約特典
・ミニマグネット

©PROJECT YOHANE
©INTI CREATES CO., LTD.
©HAPPINET
※ゲーム画像は開発中のものです。

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