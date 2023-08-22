インティ・クリエイツは8月17日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）向け探索型2Dアクションゲーム『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』について、店舗特典の描き下ろしイラストや各種特典内容を公開した。
また、本作のテーマンソングをAqours（アクア）が担当することも明らかにした。
本作の発売日は2023年11月16日予定。価格は、パッケージ通常版が6380円／パッケージ限定版が1万4080円／ダウンロード版が5280円となる。
Aqoursが歌うテーマソング
本作のテーマソングが制作中だということが明らかになった。歌うのは、TVアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』のオープニングテーマでもおなじみの9人組女性声優ユニット「Aqours（アクア）」。曲名などの詳細は続報を楽しみに待とう。
また、ゲーム中には歌が関係する要素もあるとのこと。後日、詳細を紹介予定なので、こちらもお楽しみに。
店舗特典の描き下ろしイラスト（完成）や
各種特典内容を一挙公開
＜アニメイト＞
B2マルチクロス
＜あみあみ＞
B2タペストリー／アクリルキーホルダー
＜Amazon.co.jp＞
A4クリアファイル／B2タペストリー／キャラファインボード（P3サイズ）
＜エビテン[ebten]＞
B2タペストリー／缶バッチ2種／アクリルストラップ2種／アクリルキーホルダー2種／クリアカード4種／3Dクリスタル
＜ゲーマーズ＞
B2タペストリー／アクリルキーホールダー／ミニアクリルフィギュア10個セット
＜ソフマップ/ビックカメラ/コジマ＞
B2タペストリー2種／アクリルスタンド
＜トレーダー＞
B2タペストリー／アクリルフィギュア
＜楽天ブックス＞
B2タペストリー
＜WonderGOO＞
B2タペストリー／キャンバスアート／アクリルフィギュア2種／缶バッチ2種
＜カドカワストア／キャラアニドットコム／全国対象書店店舗＞
アクリルスタンドフィギュア
※対象書店は公式サイトを確認のこと。
http://yohane-bid.com/jp/product/bookstore_list2.pdf
＜ゲームの電撃ストア＞
B2タペストリー／CD風アクリルコースタースタンド2種
＜ゲオ＞
A4クリアファイル
＜Neowing＞
ハーフサイズブロマイド
＜Joshin＞
ポストカード3種
＜古本市場/ブック・スクウェア＞
ポストカード3種
＜ヨドバシカメラ＞
ポストカード3種
※特典についての詳細は各販売店様へご確認をお願いします。
【ゲーム情報】
タイトル：幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-
（ゲンジツのヨハネ ブレイズ イン ザ ディープブルー）
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ。
発売日：2023年11月16日予定
価格：
パッケージ通常版：6380円
パッケージ限定版：1万4080円
ダウンロード版：5280円
CERO：A（全年齢対象）
【特典情報】
■パッケージ限定版特典物
・A5アクリルボード
・B2タペストリー（組立式）
・サウンドトラックCD（1枚）
■パッケージ予約特典
・ミニマグネット
©PROJECT YOHANE
©INTI CREATES CO., LTD.
©HAPPINET
※ゲーム画像は開発中のものです。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう