【7/31無料】共創ビジネスと知財の基礎知識がわかるスタートアップと新規事業担当者向けセミナー開催

スタートアップ向けの知財戦略ポータルサイト「IP BASE」を展開する特許庁スタートアップ支援班は、NTT西日本の協力のもと、「初めての共創ビジネスに効く、スタートアップ・新規事業担当者向け知財セミナー by IP BASE in大阪」を2023年7月31日（月）の18時より、大阪市京橋エリアの「QUINTBRIDGE（クイントブリッジ）」にて開催します。

イベントは大阪市都島区の「QUINTBRIDGE」で開催します。予約ページ内の「チケットを申し込む」より、現地参加、オンライン参加をお選びください。お間違えないようご確認をお願いいたします。

1.現地参加（無料：先着50名）

2.オンライン参加（YouTube Live 無料：無制限）

※視聴URLは後日ご案内いたします。

NTT西日本のオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE」では、企業からスタートアップ、自治体、大学などとの架け橋となり、新規事業の共創や地域課題の解決のため、様々なプログラムを開催しています。スタートアップの成長、新規事業の共創において、絶対に押さえておきたいのが「知財」です。本イベントでは、そんな「知財」に関する基礎知識や陥りがちな失敗等についてご講演いただきます。スタートアップ、企業の新規事業担当の方等、ぜひご参加ください！

竹本如洋氏

瑛彩知的財産事務所

日立製作所、Hitachi America, Ltd.の知財部にて特許の戦略構築、出願、権利化、ライセンス交渉、訴訟、標準必須特許対応まで広く経験したのち、戦略コンサル会社のボストンコンサルティンググループ（BCG）にて新規事業開発プロジェクトを多数経験。 「知財×コンサル」に特化して2018年に独立し瑛彩知的財産事務所を開設。2019年にAI+RPAによる商標出願サービス「すまるか」をローンチ。現在は主にスタートアップやTech系企業の知財コンサル及び知財サポート、日本及び海外企業の外国出願・日本出願サポートを行う。弁理士、米国ニューヨーク州弁護士。

イベント概要

イベント概要 「初めての共創ビジネスに効く、スタートアップ・新規事業担当者向け知財セミナー by IP BASE in大阪」



■日時：2023年7月31日（月）

受付開始17:30

開演18:00 終了19:30 会場終了20:00

■主催 ：特許庁 スタートアップ支援班

運営 ：ASCII STARTUP（角川アスキー総合研究所）

会場協力：NTT西日本 QUINTBRIDGE



■場所：QUINTBRIDGE

住所：〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 QUINTBRIDGE

アクセス：https://www.quintbridge.jp/about/

JR大阪環状線「京橋駅」北口：徒歩約10分

京阪本線「京橋駅」西口：徒歩約10分

地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋駅」：徒歩約5分



■参加料：無料

■内容

- 開会のあいさつ

- QUINTBRIDGEご紹介

- IP BASE、特許庁スタートアップ支援班事業のご紹介

- これだけ知っておきたい 知財のポイント

‐ イベント終了

‐ ネットワーキング交流（名刺交換会） 終了



※現在調整中のため、内容は予告なく変更になる可能性があります。