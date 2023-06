スクウェア・エニックスは6月22日、スマートフォン向けRPG『OCTOPATH TRAVELER(オクトパストラベラー) 大陸の覇者』において、新たなストーリーとコンテンツ「サイドソリスティア」を追加する大型アップデートVer3.0.0を配信した。また、盗賊“ソローネ”がソリスティアの追憶限定キャラクターとして登場している。

・v3.0.0「サイドソリスティア」システム紹介PV

https://www.youtube.com/watch?v=6xGz-l9TX-c

新たなストーリーとコンテンツ「サイドソリスティア」

◆「サイドソリスティア」について

『オクトパストラベラーII』の舞台「ソリスティア大陸」での新たな物語とコンテンツ「サイドソリスティア」が追加された。

「サイドソリスティア」では、メインストーリー「選ばれし者」編をはじめとした新たなストーリーや、新たなコンテンツをプレイできる。

※オルステラ大陸を舞台とした物語やコンテンツは、「サイドオルステラ」で引き続きプレイすることが可能です。

◆新たな主人公

v3.0.0より始まるメインストーリー「選ばれし者」編の主人公“セイル”が登場した。

・「剣士“セイル”」紹介PV

https://youtu.be/l87mTuDgLh4

運命に導かれ旅立つ、指輪を持った青年

“セイル”

影響力:支配

ジョブ:剣士

CV:花江 夏樹さん

※“セイル”は「サイドソリスティア」のストーリーを開始することで旅団に加入いたします。加入時は★3ですが、ストーリーの進行などによりクラスアップ、アビリティの強化など、さまざまな成長をいたします。

※ 「選ばれし者 1章」を進行することでサイドオルステラでも “セイル”を使用できるようになります。

※“セイル”の必殺技、トラベラーメモリー、言の葉は、今後のアップデートを楽しみにお待ちください。

◆新たなメインストーリー

サイドソリスティア「選ばれし者 1章」が追加された。サイドオルステラのメインストーリー「富を極めし者 1章」「権力を極めし者 1章」「名声を極めし者 1章」いずれかをクリアし、タウンからフィールドに出ることで解放される。

◆新たなマップ

新マップ「ニューデルスタ」のほか、ダンジョンなどを追加。これらのマップに行くためには、「選ばれし者」の1章を進行させる必要がある。

◆昼夜の切り替えが可能

サイドソリスティアではゲーム内の時間経過とともに昼夜が切り替わる。また、画面右下の時間変更ボタンで任意に切り替えることも可能だ。

昼夜の切り替えによって「NPC配置や会話内容」「フィールドコマンド」「エンカウントするエネミー」などが変化する。

◆新たな成長システム

・灯火の加護

「灯火の加護」はレベルや通常のアビリティ習得とは別に、キャラクターをさらに成長させることができる。限られたCost内でキャラクターの能力底上げを行なう「パラメーター強化」と、専用アビリティを習得できる「アビリティ習得」が存在。

※今後のアップデートにより、灯火の加護に対応したキャラクターの追加を定期的に行なう予定です。

※灯火の加護は「サイドオルステラ」「サイドソリスティア」どちらも共通で利用できます。

・双世の指輪

双世の指輪は「サイドオルステラの進行」「サイドソリスティアの進行」「トラベラーストーリーの進行」を一覧化したもの。それぞれの目的を達成させることで、「双世の燐光」が溜まっていく。

※双世の指輪は「サイドオルステラ」「サイドソリスティア」どちらも共通で利用できます。

◆逢魔エリア

逢魔エリアは閉じられた空間に干渉し、攻略する高難度コンテンツ。通常マップ内に存在する干渉ポイントから挑戦できる。クリアすることでさらに深い「深度」に挑戦可能となる。

◆フォトイベント「都会の思い出 ~ソリスティアへようこそ~」

サイドソリスティアの「追憶の写記」内に「選ばれし者 1章」をクリアすることで解放されるフォトイベントを追加。「選ばれし者 1章」をクリア後に見てみよう。

新たな旅人

盗賊“ソローネ”がソリスティアの追憶限定キャラクターとして登場する。

・「盗賊“ソローネ”」紹介PV

https://youtu.be/elDH6vH-sYs

首輪で自由を奪われた“黒蛇”の掃除屋

“ソローネ”

影響力:承認

ジョブ:盗賊

CV:田中 理恵さん

◆導きの追加①「ソリスティアの追憶 ソローネ」

期間中、“ソローネ”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇。本導きを行なった回数にともない「導片(ソローネ)」をおまけとして獲得できる。「導片(ソローネ)」を集めると、交換所にて「ソローネの聖導印」などのアイテムと交換可能だ。

・実施期間:2023年6月22日17時~7月6日3時59分まで

※「導片(ソローネ)」の交換可能期間は 2023年6月22日17時~8月7日3時59分までとなります。

◆導きの追加② 有償限定「ステップアップ 新大陸記念 ソリスティアの追憶」

期間中、“ソローネ”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇。本導きを行なうことでSTEPが1つ上がり、STEP5では導きの10枠目に対象の★5キャラクターのうち1体が確定で出現する。STEP5の10枠目では、“ソローネ”の出現率が50%となる。

「導片(ソローネ)」を集めると、交換所にて「ソローネの聖導印」などのアイテムと交換可能だ。

・実施期間:2023年6月22日17時~7月6日3時59分まで

※2023年6月22日17時時点の「巡り会う旅人たち」から出現するキャラクターと“ソローネ”が対象となります。

※「導片(ソローネ)」の交換可能期間は2023年6月22日17時~8月7日3時59分までとなります。

◆ソローネ育成強化

期間中、“ソローネ”を含めたパーティで「討伐依頼」「上級討伐依頼」をクリアすると、そのキャラクターの導石獲得量が増加する。

・実施期間:2023年6月22日17時~6月29日3時59分まで

◆導きの追加③ 新大陸記念 毎日無料の導き

期間中、ゲームにログインすると1日1回、最大21日間で21回無料で「導き」を行なえる。

※2023年6月22日17時時点の「巡り会う旅人たち」から出現するキャラクターが対象となります。

※“ソローネ”は、出現するキャラクターの対象外となります。

・実施期間:2023年6月22日17時~7月13日3時59分まで

生放送プレゼント

◆サイドソリスティア開始記念&第10回生放送記念プレゼント①

期間中、ゲームにログインをすることで金導石300個を入手できる。

・配布期間:2023年6月21日22時30分~7月22日3時59分まで

◆サイドソリスティア開始記念&第10回生放送記念プレゼント②

期間中、ゲームにログインをすることでルビー300個を入手できる。

・配布期間:2023年6月22日17時~7月23日3時59分まで

ロードマップ公開

『OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者』の今後の運営について、アップデート予定などを盛り込んだ、配信ロードマップを公開した。

キャンペーン情報

◆オクトラ大陸の覇者サイドソリスティア公開記念キャンペーン

「#オクトラ大陸の覇者SS」付きのツイートをいいねorRTすることで、特設サイト内の“影響力”が貯まり、合計“影響力”に応じて期間内にログインしたすべてのプレイヤーにゲーム内アイテム(対象の★5キャラクターを導くことができる“歴戦の聖導印”など)をプレゼントする。

また、個人で貯めた“影響力”に応じてゲーム内アイテムと交換することも可能。チャレンジしてみてはいかがだろうか。

・特設サイトURL

https://octopathtraveler-ss.rooot.fan/

◆サイドソリスティア公開記念フォロー&RTキャンペーン

新メインストーリー「サイドソリスティア」実装を記念して、Twitterフォロー&RTキャンペーンを開催。

「オクトパストラベラー 大陸の覇者」の公式Twitterアカウント(@OCTOPATH_SP)をフォローし、対象のツイートをRTすると抽選で、以下がプレゼントされる。

・「セイル役:花江 夏樹さんのサイン色紙」を1名

・「Amazon ギフトカード」1000円分を8名

・開催期間:2023年6月22日20時~6月29日23時59分まで

【ゲーム情報】

タイトル:OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者

ジャンル:シングルプレイRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年10月28日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

