スクウェア・エニックスは8月3日、スマートフォン向けRPG『OCTOPATH TRAVELER(オクトパストラベラー) 大陸の覇者』においてアップデートを実施。新たな旅人として、剣士“グリーグ”(CV:戸松 遥さん)が登場している。

・新トラベラーPV|剣士“グリーグ”(CV:戸松 遥さん)

https://www.youtube.com/watch?v=zciBTjIDM1I

“グリーグ”が新たな旅人として登場

悪を断ち、善を為す己が道を貫く高潔なる剣士

“グリーグ”

影響力:支配

ジョブ:剣士

CV:戸松 遥さん

◆導きの追加①「双世の旅人 グリーグ」

期間中、“グリーグ”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇。本導きを行なった回数にともない「双世の導片」をおまけとして獲得できる。期間は、2023年8月31日3時59分まで。

※「双世の旅人 グリーグ」および「双世の導片」の詳細はゲーム内「告知」でご確認ください。

◆導きの追加② 有償限定「ステップアップ 双世の旅人 グリーグ」の追加

期間中、“グリーグ”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇。本導きを行なうことでSTEPが1つ上がり、STEP5では導きの10枠目に対象の★5キャラクターのうち1体が確定で出現する。

本導きは STEP1~4 にて「双世の導片」や「グリーグの導石」をおまけとして獲得できる。期間は、2023年8月31日3時59分まで。

※有償限定「ステップアップ 双世の旅人 グリーグ」および「双世の導片」の詳細はゲーム内「告知」でご確認ください。

新たなストーリーとコンテンツ

◆サイドクエスト「孤高の獣人」「魔獣のキモと猛獣の牙飾り」「ほしにくと獣人の羽根飾り」の追加

・「孤高の獣人」解放条件

「選ばれし者」2章をクリアする。「北ケノモ古道」でイベントを見る。

・「魔獣のキモと猛獣の牙飾り」解放条件

ケノモの村の道具屋でイベントを見る。キークエスト「島の主ジュバ」をクリアする。

・「ほしにくと獣人の羽根飾り」解放条件

ほしにく収集クエスト「ほしにくと獣皮のフード」をクリアする。

※詳細はゲーム内「告知」でご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者

ジャンル:シングルプレイRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年10月28日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。