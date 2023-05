スクウェア・エニックスは5月26日、スマートフォン向けRPG『OCTOPATH TRAVELER(オクトパストラベラー) 大陸の覇者』において、「シードストーリー 救世の写本編 第4部」(9章、10章)を追加した。「シードストーリー」の8章までクリアすることで解放される。

・「シードストーリー 第4部」予告PV

https://youtu.be/44EhQjikn7k

新たな任務:シードストーリー応援特別任務②

期間限定で「特別任務の欠片(2023/05)」が手に入る特別任務が追加されている。期間は、2023年6月15日3時59分まで。追加された特別任務は以下の通りだ。

【ミィと“八賢”】

達成条件:シードストーリー「ミィと“八賢”」をクリア

報酬:特別任務の欠片(2023/05)×30(1回のみ)

【兎の種火 人間なんて嫌い】

達成条件:支炎獣クエスト「兎の種火 人間なんて嫌い」をクリア

報酬:特別任務の欠片(2023/05)×30(1回のみ)

【兎の種火 メインディッシュの食材】

達成条件:支炎獣クエスト「兎の種火 メインディッシュの食材」をクリア

報酬:特別任務の欠片(2023/05)×30(1回のみ)

【異国の使者(円刃) Rank1】

達成条件:宿敵の写記「異国の使者(円刃)」のRank1 をクリア

報酬:特別任務の欠片(2023/05)×30(1回のみ)

※「特別任務の欠片(2023/05)」は2023年5月18日17時~6月22日3時59分まで開催されている「特別任務の欠片(2023/05)」交換所で使用でき、「無料10連の聖導(2023/05)」などのアイテムと交換可能です。

※一部の任務は、メインストーリーまたはサイドストーリーの進行度に応じて解放されます。

※期間中に更新されない任務は、達成条件を特別任務の期間より以前にクリアしていても任務達成となり、報酬を受け取れます。

【ゲーム情報】

タイトル:OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者

ジャンル:シングルプレイRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年10月28日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。