スクウェア・エニックスは7月20日、スマートフォン向けRPG『OCTOPATH TRAVELER(オクトパストラベラー) 大陸の覇者』においてアップデートを実施。ソリスティアの追憶限定キャラクターとして、『オクトパストラベラーII』の主人公の1人、狩人“オーシュット”(CV:平野綾さん)が登場している。

・新トラベラーPV|狩人“オーシュット”(CV:平野綾さん)

https://www.youtube.com/watch?v=Xl9lgxU6cmc

“オーシュット”がソリスティアの

追憶限定キャラクターとして登場!

トト・ハハ島の調和を守る気ままな獣人の狩人

“オーシュット”

影響力:所有

ジョブ:狩人

CV:平野綾さん

◆導きの追加①「ソリスティアの追憶 オーシュット」

期間中、“オーシュット”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇。本導きを行なった回数にともない「導片(オーシュット)」をおまけとして獲得できる。期間は、2023年8月3日3時59分まで。

※「導片(オーシュット)」の交換可能期間は2023年7月20日17時~9月4日3時59分までとなります。

※「ソリスティアの追憶 オーシュット」の詳細はゲーム内「告知」でご確認ください。

◆導きの追加② 有償限定「ステップアップ ソリスティアの追憶 オーシュット」

期間中、“オーシュット”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇。本導きを行なうことでSTEPが1つ上がり、STEP5では導きの10枠目に対象の★5キャラクターのうち1体が確定で出現する。

本導きはSTEPごとに「導片(オーシュット)」や「ソリスティアの追憶の導片」をおまけとして獲得できる。期間は、2023年8月3日3時59分まで。

※「導片(オーシュット)」の交換可能期間は2023年7月20日17時~9月4日3時59分までとなります。

※有償限定「ステップアップ ソリスティアの追憶 オーシュット」の詳細はゲーム内「告知」でご確認ください。

※「ソリスティアの追憶の導片」には交換期限はなく常設となります。

「アカラ」と「マヒナ」が支炎獣として登場

新たに『オクトパストラベラーII』で登場したオーシュットの相棒「アカラ」と「マヒナ」が支炎獣として登場。

※どちらの支炎獣も「功績」で獲得できる欠片を使用して交換所で入手できます。

※詳細はゲーム内「告知」からご確認ください。

新たなストーリーとコンテンツ

◆サイドソリスティアのメインストーリー「選ばれし者 2章」の追加

サイドソリスティアのメインストーリー「選ばれし者 1章」をクリアすることで解放される。

◆新マップ「ケノモの村」ほか、ダンジョンなどの追加

※これらのマップに行くためには、「選ばれし者 2章」を進行させる必要があります。

※サイドソリスティアでは時間帯によってフィールドコマンドの内容が変化します。

【ゲーム情報】

タイトル:OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者

ジャンル:シングルプレイRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年10月28日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。