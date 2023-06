スクウェア・エニックスは6月14日、スマートフォン向けRPG『OCTOPATH TRAVELER(オクトパストラベラー) 大陸の覇者』において、「新大陸直前!『オクトラ大陸の覇者』第10回生放送」を開催することを発表した。また、「サイドソリスティア」編のキービジュアルを公開している。

「新大陸直前!『オクトラ大陸の覇者』第10回生放送」配信決定!

2023年6月21日20時より、スクウェア・エニックス公式YouTubeチャンネルにて、「新大陸直前!『オクトラ大陸の覇者』第10回生放送」が配信される。

今回の生放送では、目前に迫ったv3.0.0アップデート後から始まる、『オクトパストラベラーII』の舞台「ソリスティア大陸」で描かれる新たな物語「サイドソリスティア」の情報が盛りだくさん。

新たなメインストーリー、新たなコンテンツ、新キャラクターの紹介など、さまざまな最新情報が公開されるという。

また、放送に先駆けて、公式Twitterでは「サイドソリスティア」カウントダウンとして毎日新たな情報を公開するとのこと。ハッシュタグでの質問受付なども行なっているので、公式Twitterを確認してみてはいかがだろうか。

※すべての質問にはお答えできかねますことをご了承ください

■配信時間

2023年6月21日20時頃~

■配信URL

https://www.jp.square-enix.com/presents/info/20230621003646.html

■出演者

▼出演

・鈴木 裕人氏(オクトラ大陸の覇者 プロデューサー)

・細川 晋太郎氏(オクトラ大陸の覇者 ディレクター)

▼MC

・芝尾 よしこさん(オクトラ大陸の覇者 PM兼声優【商人猫リーク/ロロ】)

「サイドソリスティア」編 キービジュアル公開!

「サイドソリスティア」編の公開に先駆けて、キービジュアルが公開された。ここから読み取れる情報に想像をふくらませながら、生放送の配信を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル:OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者

ジャンル:シングルプレイRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年10月28日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。