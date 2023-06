505 Gamesとコジマプロダクションは6月7日、2023年6月6日に開催されたWWDC23にて、Mac版『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』の発売が告知されたことを発表。また、本日より予約注文をMac App Storeにて開始したことも明らかにした。本作の発売日は2023年予定、価格は未定だ。

Mac版『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』はApple シリコン搭載のMacでプレイ可能で、「MetalFX Upscaling」をはじめとする「Metal 3」の機能を最大限に活用し、Macユーザーにパワフルなグラフィクスと快適なゲーミング体験をお届けするという。

コジマプロダクションの小島秀夫氏と、Appleのスーザン・プレスコット氏のコメントも到着したので、あわせて公開しよう。

<Mac版『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』予約注文リンク>

https://apps.apple.com/us/app/death-stranding-directors-cut/id6449748961

*現在、App Storeシステムに準じた「日本向け価格」が表示されています。実際のご購入には後日、反映される正式な日本向け価格が適用されます。

*現在、App Storeシステムに準じた「発売日」が表示されています。正式な発売日は後日発表となります。

WWDC 2023 — June 5 | Apple(『デススト』の映像は49分45秒ころから)

<コメント:小島秀夫 監督 / コジマプロダクション> 僕自身、1994年に最初のMacを購入して以来のAppleの大ファンです。そして、僕とチームが手がけた作品をMacでお届けすることが長年の夢でもありました。Mac版『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』では、Appleの最新テクノロジーを最大限に活かしたゲーム体験をみなさんにお届けいたします!

<コメント:スーザン・プレスコット / Apple Worldwide Developer Relations担当副社長> Macでゲームを楽しむための新しい時代がやってきました。Appleのシリコンのおかげで、何千万台ものMacが、卓越したパフォーマンス、優れたバッテリー駆動時間、息をのむようなビジュアルで、負荷の高いゲームを実行できるようになりました。 そして、『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』が今年の後半にMacに登場することを大変嬉しく思います。世界中のデベロッパーは、Metal 3の強力なツールを活用することで、これまで以上に多くのプレイヤーに高フレームレートで驚くほど早く反応するゲーム体験を提供することができます。

【ゲーム情報】

タイトル:Mac版『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』

ジャンル:オープンワールド・アクションアドベンチャーゲーム

販売:505 Games

プラットフォーム:Mac(Apple シリコン搭載端末)

発売日:2023年予定

価格:未定

IARC:17+(17才以上対象)

© 2023 Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Mac version published by 505 Games. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks or registered trademarks of 505 Games SpA or its affiliates in the U.S. and/or other countries. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.