505 Gamesとコジマプロダクションは1月30日、iPhone/iPadおよびMac向けオープンワールド・アクションアドベンチャー『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』を発売。価格は5000円で、2024年2月20日までは40%オフの特別価格の3000円で購入できる。

※『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』はユニバーサル購入として提供され、1回購入するだけでiPhone/iPadとMacでプレイすることができます。

『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』iPhone, iPad, Mac 版 ローンチトレーラー

https://youtu.be/onSbq71CTeY

<App Storeページ>

https://apps.apple.com/jp/app/death-stranding-directors-cut/id6449748961

iPhone/iPadおよびMac版『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』対応機種

・A17 Proチップを搭載したiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Max

・Mシリーズチップを搭載したすべてのMacとiPad

『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』が

Mac/iPhone、そしてiPadでプレイできる!

ゲームクリエイター・小島秀夫氏が創造する全世界待望のゲーム体験に拡張要素を加えたオープンワールド・アクションアドベンチャーゲーム『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』はA17 Proチップを搭載したiPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Max、Mシリーズチップを搭載したすべてのMacおよびiPadでプレイ可能。

「MetalFX Upscaling」の機能を最大限に活用し、ユーザーにパワフルなグラフィクスと快適なゲーミング体験をお届けする。

「Backbone One『DEATH STRANDING』Edition」発売!

iPhone版『DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT』の発売を記念し、コジマプロダクションと米国テクノロジー会社「Backbone Labs, Inc.」は、モバイルゲーミングコントローラー「Backbone One - DEATH STRANDING Limited Edition」を発売。iPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxに搭載された美しいSuper Retina XDRディスプレイを通して、数々のゲーム賞を受賞した『DEATH STRANDING』の世界を体験しよう。

「Backbone One - DEATH STRANDING Limited Edition」購入サイト

BACKBONE公式サイト:https://playbackbone.com/death-stranding/

KOJIMA PRODUCTIONS STORE:https://www.kojimaproductions-store.jp/

【ゲーム情報】

タイトル:DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

ジャンル:オープンワールド・アクションアドベンチャー

配信:505 Games

プラットフォーム:iPhone/iPad/Mac

配信日:配信中(2024年1月30日)

価格:5000円

※2024年2月20日までは40%オフの3000円

IARC:17+(17才以上)

© 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Mac version published by 505 Games. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks or registered trademarks of 505 Games SpA or its affiliates in the U.S. and/or other countries. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.