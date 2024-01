505 Gamesとコジマプロダクションは1月24日、iPhone/iPadおよびMac版『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』の配信日を発表。また、本日より本作を40%オフの特別価格にてお得に購入できる予約注文を開始している。

配信日は2024年1月30日(日本時間)、価格は5000円(予約価格は3000円)となる。

*本日以前に定価表示で予約注文をいただいた場合も、発売日には特別価格にて決済されます。

<予約注文リンク>

https://apps.apple.com/jp/app/death-stranding-directors-cut/id6449748961

iPhone/iPad/Mac版

『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』対応機種:

・A17 Proチップを搭載したiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Max

・Mシリーズチップを搭載したすべてのMacとiPad

※『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』はユニバーサル購入として提供され、1回購入するだけでiPhone/iPadとMacでプレイできる。

【ゲーム情報】

タイトル:DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

ジャンル:オープンワールド・アクションアドベンチャー

配信:505 Games

プラットフォーム:iPhone/iPad/Mac

配信日:2024年1月30日

価格:5000円

※予約注文価格は40%オフの3000円

IARC:17+(17才以上)

© 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Published by 505 Games.