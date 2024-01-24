505 Gamesとコジマプロダクションは1月24日、iPhone／iPadおよびMac版『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』の配信日を発表。また、本日より本作を40％オフの特別価格にてお得に購入できる予約注文を開始している。
配信日は2024年1月30日（日本時間）、価格は5000円（予約価格は3000円）となる。
*本日以前に定価表示で予約注文をいただいた場合も、発売日には特別価格にて決済されます。
＜予約注文リンク＞
https://apps.apple.com/jp/app/death-stranding-directors-cut/id6449748961
iPhone／iPad／Mac版
『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』対応機種：
・A17 Proチップを搭載したiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Max
・Mシリーズチップを搭載したすべてのMacとiPad
※『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』はユニバーサル購入として提供され、1回購入するだけでiPhone／iPadとMacでプレイできる。
【ゲーム情報】
タイトル：DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT
ジャンル：オープンワールド・アクションアドベンチャー
配信：505 Games
プラットフォーム：iPhone／iPad／Mac
配信日：2024年1月30日
価格：5000円
※予約注文価格は40％オフの3000円
IARC：17+（17才以上）
© 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Published by 505 Games.
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