ホリは5月31日、対象店頭で『ストリートファイター6』(パッケージ版のみ、POSAカード/Steamは対象外)と「ファイティングスティックα for PlayStation 5, PlayStation 4, PC(SPF-013)」もしくは「ストリートファイター6 ファイティングスティックα for PlayStation 5, PlayStation 4, PC(SPF-033)」を同時購入すると、オリジナル天板シートをプレゼントするキャンペーンを開催すると発表 ※ 。キャンペーンの開始日は、2023年6月2日から。

オリジナル天板シートには、『ストリートファイター6』のキャラクターがデザインされており、法人ごとに絵柄が異なる。絵柄も掲載するので、好みの店舗での購入を考えてみてはいかがだろうか。

※Amazonのみ「STREET FIGHTER6 ファイティングスティックα(SPF-033)」のみが対象。

実施法人、天板シートデザインキャラクター(対象法人は50音順)

・Amazon:①ザンギエフ

・エディオン:②JP

・上新電機:③キンバリー

・ビックカメラ:④ディージェイ

・ヨドバシカメラ:⑤春麗

※店頭のみの施策となりますため、各社ECサイトは対象外となります。(Amazonは除く)

※特典のシートは、数量限定となります。なくなり次第終了となります。

※対象店舗、在庫状況のお問い合わせについては、各法人様にお問い合わせをお願い致します。

【ご注意・そのほか】

※景品のデザインは、写真と多少異なる場合があります。

※景品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

【製品情報】

製品名:

STREET FIGHTER6+ファイティングスティックα for PlayStation 5,PlayStation 4,PC

対応プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/PC(対応OS:Windows 11/10)

サイズ:幅およそ41cm×奥行きおよそ30cm×高さおよそ12cm(スティックレバーを含む)

質量:およそ2.7kg

ケーブル長:およそ3.0m

接続方式:USB接続

セット内容:コントローラー×1

クイックスタートガイド×1

発売日:2023年6月2日

価格:2万9980円

© 2023 Sony Interactive Entertainment Inc.

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

"PlayStation"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

"ストリートファイター"はカプコンの登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。