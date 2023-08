ユービーアイソフトは8月30日、タクティカルシューターゲーム『レインボーシックス シージ』(PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC/Xbox Game Pass/Ubisoft+)にて、YEAR8シーズン3「Operation Heavy Mettle」を配信開始したと発表。

新シーズンには韓国の新オペレーター「RAM」が登場するほか、新登場のコメンデーションシステムや、クイックマッチの刷新を含む重要なゲームプレイアップデートが行なわれている。

・「RAM」詳細ページ:

https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/rainbow-six/siege/news-updates/1589JIZN3Llr2uizo0hs9N/ram

「Operation Heavy Mettle」では、BU-GIオートブリーチャーを使う新攻撃オペレーターRAMが登場。RAMは自動式タンクであるこのガジェットを使い、壁、床、そのほかのオブジェクトを破壊して有利な地点を新たに作り出す。

タンクは進路上にあるガジェットや破壊可能なオブジェクトを粉砕し、プレイヤーの戦略に揺さぶりをかけることが可能だ。

RAMはスピード1、体力3のオペレーターで、メインウェポンにはR4CまたはLMG-E、サブウェポンにはMK1またはITA12Sを使用できる。

今シーズンは、プレイヤー保護の取り組みとして一緒に遊んだプレイヤーを称賛するコメンデーションシステムが新たに導入される。

このシステムについては、すべてのプレイヤーにとって公平なものになるよう観察を行なっていくという。高い評価を受けたプレイヤーはリワードも受け取れる。

これまでの対策によって、迷惑行為に関する警告を受けたプレイヤーの50%が、警告後に行動をあらためてペナルティを回避した。『レインボーシックス シージ』では引き続きプレイヤーの保護を重視していくとのこと。詳細は公式サイトにて確認してほしい。

今シーズンはゲームモードにも複数のアップデートがあり、クイックマッチの刷新、アンランクの見直し(名称を「スタンダード」に変更)や、新しいアーケードゲームモードの追加などが行なわれた。

クイックマッチはこれまでよりテンポが速くなる。ラウンドタイマーが短くなり、目的地の場所が自動的に明らかになり、爆弾エリアにはあらかじめ補強が施され、防衛側は戦略的守りに集中できる。攻撃側にはアクションフェーズ開始時に10秒間の無敵時間が設けられ、スポーンキルを防止し、建物に近づくための猶予が得られるように。

刷新されたスタンダードプレイリストでは、オペレーター/マップのBANフェーズがない「シージ」のコア体験を楽しむことができ、コンペティティブなランクモード以外の選択肢が提供される。

また、まったく新しいハイテンポなゲームモード「Weapons Roulette」もアーケードのプレイリストに登場。このモードではリスポーンがあり、プレイヤー全員が同じ武器を持ってスタートし、一定時間が経過すると武器が自動的に変更される内容になっている。

新シーズンのそのほかのアップデートには、GRIMのバランス調整の第2弾や、ゲーム内のショットガンのエコシステムに対する大規模な改良が含まれる。

また、FUZEのクラスターチャージが展開型シールドとOSAのTalon-8シールドにも設置できるようになり、新たなシナジーが生まれる。

シーズン中はさらに、FROSTの刷新も行なわれる予定だ。ラボテストサーバーでの結果とプレイヤーからのフィードバックをふまえ、FROSTのアビリティに関連した新たなオペレーターメカニクスが導入されるという。

「Operation Heavy Mettle」ではさらに、新規プレイヤーが初めてのPvPに挑む前の入門ツールとして、チュートリアルも追加される。

昨シーズンにマッチリプレイ中のフリーカメラ導入に続き、今後はHUDを非表示にして完璧な瞬間をキャプチャーし、観戦モードでもこの機能を使ってコンテンツ制作に活用することができる。

またバトルパスによって「RAM」を即時アンロックすることができ、そのほか18のブラボーパックやトークン、限定スキンの入手や、600 R6クレジットの還元を受けることが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:レインボーシックス シージ デラックスエディション

※デラックスエディションには『レインボーシックス シージ』の基本のゲームとすべてのYEAR 1、2のオペレーターが含まれます

ジャンル:タクティカルシューター

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(パッケージ版はPlayStation 5のみ)

発売日:発売中

価格:3960円

プレイ人数:オフライン1人/オンライン2~10人

CERO:D(17才以上対象)

©2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.