ユービーアイソフトは5月15日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Windows/Ubisoft+)で発売中の『レインボーシックス シージ』のYear8シーズン2「Operation Dread Factor」の情報を公開した。

2023年5月30日(ヨーロッパ時間)に配信予定の本シーズンでは、スウェーデンの新オペレーターFENRIRやマップ領事館のリワーク、射撃練習場の新レーンやアーケードのプレイリストなどが登場する。

『レインボーシックス シージ』Six Invitational 2023 グランドファイナル Year8発表パネル

下記の記事でも詳細を扱っているので、チェックしてほしい。

●8年越しに「領事館」がリワーク、新オペ「Fenrir」も追加! R6S新シーズン「Operation DREAD FACTOR」発表

「Operation Dread Factor」ではF-NATTドレッドマインを活用する新たな防衛オペレーターFENRIRが登場。このガジェットは恐怖誘発性ガスを放出し、一時的に視界を制限する。そのため効果的に配置することで、攻撃の妨害やエントリーポイントの監視、側面攻撃に一時的に対抗することが可能だ。

FENRIRはスピード2、体力2のオペレーターで、メインウェポンにはMP7またはSASG-12、サブウェポンにはBAILIFF 410を装備できる。

領事館のマップは、すべてのフロアとサイトを変更することで、よりバランスが取れた複雑でプレイしがいのあるマップへと再構築された。

攻撃側の出撃地点の変更は、ストレスを軽減して安全性を高めることを目的としており、出撃地点から建物へと移動することが容易となっている。リワークされた領事館のマップによって、新たな戦略でのアプローチが可能となる。

射撃練習場では新たなレーンが追加され、テストや練習の場として進化している。この新しいレーンでは、複数のターゲットタイプ、移動速度、距離など、カスタマイズされたトレーニングで、あらゆる武器の練習が可能だ。また、このアップデートでは、破壊可能な壁が追加され、さまざまな武器の破壊ダメージを試すことができる。

さらにYear8シーズン2では、アーケードモードのプレイリストが常設化される。プレイリストでは、ヘッドショットのみ、スナイパーのみ、Golden Gunのみ、デスマッチが再登場するほか、新しいゲームモードであるフリーフォーオールも登場。

今シーズンのバランス調整では、新ガジェット偵察ブロッカーが登場。この情報遮断ガジェットは、相手のドローンや偵察ツールの視界を遮るデジタルバリアを投影し、反対側にいるオペレーターやデバイスを発見できないようにする。このバリアはドローンや観測ツールからしか見えず、オペレーターから見ることはできない。

今シーズンはGRIMのパランス調整の第一弾として、ガジェットであるカワンハイヴランチャーの改良を目指しているという。ハイヴがより速く小型ボットを放出し、近くの防衛オペレーターを捕まえる確率を高めるとのこと。ボット群はより大きく、長時間とどまるようになるが、ボット群を離れた後に小型ボットがオペレーターを追跡する時間は短くなる。

「Operation Dread Factor」では、射撃、しゃがみ、傾きの代替入力を備えた新しいコントローラーレイアウトが追加される。また、今シーズンはマッチリプレイのフリーカメラが登場し、プレイヤーはリプレイを見ながらフリーカメラを使用することができ、録画した映像を見たり、あらゆる角度からコンテンツを作成したりすることが可能。

さらに、プレイの準備ができたときにスクワッドリーダーに知らせることで、残りタイマーをスキップしてマッチメイキングを開始できるようになった。

『レインボーシックス シージ』の詳細は、公式サイトを確認してほしい。

『レインボーシックス シージ』公式サイト

https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/rainbow-six/siege

【ゲーム情報】

タイトル:レインボーシックス シージ デラックスエディション

※デラックスエディションには『レインボーシックス シージ』の基本のゲームとすべてのYEAR 1、2のオペレーターが含まれます

ジャンル:タクティカルシューター

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Windows/Ubisoft+)

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日:発売中

価格:3960円

プレイ人数:オフライン1人/オンライン2~10人

CERO:D(17才以上対象)

©2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.