スクウェア・エニックスは5月11日、スマートフォン向けRPG『OCTOPATH TRAVELER(オクトパストラベラー) 大陸の覇者』において、新たな旅人“オーゲン”(CV:竹内 栄治さん)がピックアップされた導きを追加した。期間は、2023年6月8日3時59分まで。

また、2023年5月17日より、サウンドトラック「OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者 Original Soundtrack vol.2」と、ゲーム画集「OCTOPATH TRAVELER Design Works THE ART OF OCTOPATH 2020-2023」の発売が決定した。価格はサントラが3520円で、画集が3300円となる。

新たな旅人“オーゲン”が登場!

救うべき者のみを救う放浪の薬師

“オーゲン”

影響力:名声

ジョブ:薬師

CV:竹内 栄治さん

学者“オーゲン”紹介PV

◆導きの追加① 「選ばれし旅人 オーゲン」の追加

期間中、“オーゲン”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇。本導きを行なった回数にともない「導片(オーゲン)」をおまけとして獲得できる。導きの期間は、2023年6月8日3時59分まで。

※「導片(オーゲン)」の交換可能期間は、2023年5月11日17時~7月10日3時59分までとなります。

※「選ばれし旅人 オーゲン」の詳細は、ゲーム内「告知」でご確認ください。

◆導きの追加② 有償限定「ステップアップ 選ばれし旅人 オーゲン」の追加

期間中、“オーゲン”の提供割合が同クラスのキャラクターより上昇。本導きを行なうことでSTEPが1つ上がり、STEP4では導きの10枠目に対象の★5キャラクターのうち1体が確定で出現する。

本導きはSTEPごとに「導片(オーゲン)」や「レベル1アップベリー」をおまけとして獲得できる。

※「導片(オーゲン)」の交換可能期間は、2023年5月11日17時~7月10日3時59分までとなります。

※有償限定「ステップアップ 選ばれし旅人 オーゲン」の詳細は、ゲーム内「告知」でご確認ください。

サントラとアートブックが5月17日に発売

2023年5月17日より、サウンドトラック「OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者 Original Soundtrack vol.2」とゲーム画集「OCTOPATH TRAVELER Design Works THE ART OF OCTOPATH 2020-2023」が発売される。

◆OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者 Original Soundtrack vol.2

OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者のオリジナル・サウンドトラック第2弾。旅立とう。君が求める物語へ―――。

授けし者編以降の物語や各コンテンツを彩る楽曲をCD3枚組でお届け。作曲家の西木 康智氏が手掛ける楽曲の数々を楽しもう。

<製品概要>

■製品名:OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者 Original Soundtrack vol.2

■発売日:2023年5月17日

■価格:3520円

■仕様:CD3枚組

■早期購入特典:Amazon.co.jp 「メガジャケ」

※特典の在庫には限りがございます。

※特典の仕様・内容は予告なく変更となる場合がございます。

▼詳細は以下のサイトから

https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/octopathtraveler_tairiku_OST2/

◆OCTOPATH TRAVELER Design Works THE ART OF OCTOPATH 2020-2023

『オクトパストラベラーII』と『オクトパストラベラー 大陸の覇者(授けし者編)』のイメージアートやキャラクターイラスト、設定画やラフスケッチ、ドット絵に至るまでをたっぷり収録。各アートに対する制作者のコメントも充実したシリーズ公式画集第二弾。

<製品概要>

■製品名:OCTOPATH TRAVELER Design Works THE ART OF OCTOPATH 2020-2023

■発売日:2023年5月17日

■価格:3300円

■SQUARE ENIX e-STORE 限定特典:

e-STOREだけの購入特典として、オリジナルポスターを1冊につき1枚プレゼント。

※数に限りがございます。なくなり次第、終了いたします。

▼予約・購入は以下のサイトから

https://store.jp.square-enix.com/item/9784757585430.html

【ゲーム情報】

タイトル:OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者

ジャンル:シングルプレイRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年10月28日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

