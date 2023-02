インティ・クリエイツは2月23日、“悪魔ハンター”を生業とする2人の女子高生が戦う2D横スクロールアクションゲーム『Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)』のダウンロード版を、Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)で配信開始した。ダウンロード版の価格は、3480円となる。

なお、本作はNintendo SwitchとPlayStation 5でパッケージ版が発売される。こちらの発売日は2023年3月23日、価格は通常版が5280円/限定版が9980円だ。

ダウンロード版『Grim Guardians: Demon Purge』は本日発売!

『Grim Guardians: Demon Purge』のダウンロード版の配信を祝して、公式イラストレーターの伊東大典氏が描き下ろした発売記念壁紙を公式サイトで無料配布している。ゲーム攻略中のデスクトップはこの壁紙にして、仲良しの“しのぶ”と“真夜”と一緒に攻略してみよう。

「なぜ学校は悪魔の城となったのか?」の謎を解き、通っていた生徒たちの全員救出を目指せ!

▼壁紙の配信ページはこちら

http://grimguardians.com/jp/special/special04.html

Xbox/PC(Steam)版ローンチセール情報

本日配信のダウンロード版『Grim Guardians: Demon Purge』は、マイクロソフトストアおよび、Steamストアで10%オフのローンチセール中。この機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

期間:2023年2月23日~3月1日

マイクロソフトストア:https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/grim-guardians-demon-purge/9pbq9gd899zc

Steamストア:https://store.steampowered.com/app/2081400/Grim_Guardians_Demon_Purge/

登場キャラクター紹介

ライバルキャラクター(?)の紹介

学校の異変は“くろな”のしわざ? “神園姉妹”のライバル的存在、“くろな”はこんな悪魔だ。

くろな(CV.藤田彩さん)

悪魔学校中等部に通う、自信家でお調子者のトラブルメーカーな見習い悪魔の女の子。神園姉妹とは、過去、さまざまなイタズラを仕掛けては妨害を受け、失敗させられてきた因縁の間柄だ。

そんな彼女だが、失敗続きでいよいよ留年が確定してしまうことに。一発逆転の策を探す最中、悪魔学校に見慣れない大きな鏡を見つけ……?

ボス悪魔紹介

魔城となった学校の各エリアを掌握するボス悪魔たちを紹介しよう。

第一ボス悪魔「バットアグリゲイター」の紹介

バットアグリゲイター

魔城の入り口である「エントランス」を、“千の目”で見張る蝙蝠たちが結集した大悪魔。ある時は小さな蝙蝠の群れで、またある時は巨大な大蝙蝠の姿で、神出鬼没に魔城の侵入者を追い詰める。

恐れ知らずにも魔城を進もうとする者がいれば、その生き血を啜るため、この魔城の“門番”が姿を現すことになるだろう。

バットアサルト

バットカーブ

ラストブラッドレッター

第二ボス悪魔「ファジラルジャケット」の紹介

ファジラルジャケット

その身にロックンロールの魂を宿した、ウサギ型の魔獣。彼らにとって“演奏”とはすなわち血しぶきのあがる虐殺ショーであり、ひとたび奏具をかき鳴らせば、毛羽立つノイズが実体となって襲い掛かる。

今宵、侵入者たる悪魔ハンターたちを血祭りにあげるため、“観客”の期待に応えるため、「オペラホール」の大舞台にて、神園姉妹を待ち構える。

スクラッチビート

ロケンローリング

ハードクウェイク

ハードビートレクイエム

【ゲーム情報】

タイトル:Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ発売。

発売日:

パッケージ版:2023年3月23日

ダウンロード版:配信中(2023年2月23日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:3480円

CERO:D(17才以上対象)

パッケージ限定版同梱物

①『Grim Guardians: Demon Purge』フルカラー設定資料集

②『Grim Guardians: Demon Purge』サウンドトラックCD(1枚組)

③“姉妹チェンジ!”アクリルキーホルダー

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.