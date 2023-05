アークシステムワークスは5月18日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)※で発売中の2.5D対戦格闘ゲーム『GUILTY GEAR -STRIVE-』(ギルティギア ストライブ)について、新規プレイアブルキャラクター「飛鳥=R♯」の参戦を発表した。配信日は2023年5月25日、価格は880円となる。

※Xbox Games Pass対応

また、「GUILTY GEAR」シリーズ25周年を記念した施策など関連情報も明らかになったのであわせてチェックしてほしい。

願うのは善意の集積

マスターオブソーサリー「飛鳥=R♯」参戦決定!

「飛鳥=R♯」は、さまざまな効果を持つ26種類の魔法を状況に応じて使い分け戦う、非常にテクニカルなキャラクターだ。

「飛鳥=R♯」プロフィール

氏名:飛鳥=R♯

身長:167cm

体重:58kg

血液型:今はAB型(5回目)

生年月日:11月10日

趣味:ルーブ・ゴールドバーグ・マシンで蕎麦を打つこと、盆栽(多肉植物専門)

大切なもの :ソル/アリア

嫌いなもの :ケイオス

所属:なし

武器:魔法

優秀な人間が多い魔法使いの中でも最高峰の力を持つ青年。科学者でもあり、法力学においては並び立つ者のいない、いわゆる「天才」だ。

基本的に丁寧な物言いで腰は低いが、彼なりに考えた結果の発言がかえって波風を立てることもしばしば。

優れた頭脳に反して体力は低く、わずかな時間の運動でも息があがってしまう。そのため身の回りの力仕事はもっぱら自作したビットに任せている。

世界平和の実現のため、今日も飛鳥は宇宙から「透明な数字」を発信し続けている。

・発売日:2023年5月25日

・価格:880円

※シーズン2に登場するキャラクターがセットになった「GGST シーズンパス2」の購入でもプレイ可能となります、重複購入にご注意ください。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りのゲーム本編が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

新規バトルステージ「Tír na nÓg」追加!

追加バトルステージ「Tír na nÓg」は、人間が宇宙で生き延びるために作られたスペースコロニー。一度は放棄され朽ち果てたものの、改修・再利用されている。巨大な望遠鏡や和風の庭など、現在の居住者の趣味で置かれた物が多数あるステージとなっている。

・発売日:2023年5月25日

・価格:330円

※シーズン2に登場するキャラクターがセットになった「GGST シーズンパス2」の購入でも利用可能となります、重複購入にご注意ください。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りのゲーム本編が必要です。また、最新のパッチ適用が必要となりますので、アップデートのうえ、ご利用ください。

「GUILTY GEAR」シリーズ25周年を記念したさまざまな施策を実施予定!

初代「GUILTY GEAR 」の発売から25年間、シリーズ最新作「GUILTY GEAR -STRIVE-」での企画をはじめとした25周年を記念したさまざまなイベント開催やグッズ発売を予定だ。続報を楽しみに待とう。

ギルティギア25周年を記念した追加カラーパック2種類の配信決定!

ギルティギア25周年を記念し、新たな追加カラーパックとして『ギルティギア25周年記念 Thank You カラー』および 『ギルティギア25周年記念 特別追加カラー』の配信が決定した。各パックとも、現時点で登場している全キャラクターの追加カラーとなり、また『Thank You カラー』パックは無料でダウンロードできる!

『GGST ギルティギア25周年記念 Thank You カラー』

初期プレイアブル15キャラクターおよびシーズンパス1、シーズンパス2で追加された9キャラクターを含む、全24キャラクターの追加カラー1色が使用可能となるカラーパック。

・発売日:2023年5月25日

・価格:無料

『GGST ギルティギア25周年記念 特別追加カラー』

初期プレイアブル15キャラクターおよびシーズンパス1、シーズンパス2で追加された9キャラクターを含む、全24キャラクターの追加カラー2色(計48色分)が使用可能となるカラーパック。

・発売日:2023年5月25日

・価格:880円

【ゲーム情報】

タイトル:GUILTY GEAR -STRIVE-

ジャンル:2.5D対戦格闘ゲーム

販売:アークシステムワークス

プラットフォーム:

PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox Game Pass/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

※アーケード(APM3)でも稼働中

発売日:発売中(2022年8月9日)

価格:

スタンダードエディション:3990円(ダウンロード版)

スターターエディション 2022:5980円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:8778円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

