アークシステムワークスは8月4日、2.5D対戦格闘ゲーム「GUILTY GEAR -STRIVE-」(ギルティギア ストライブ)の全世界ユーザーが350万人を突破したと発表。また、シーズンパス4 第4弾プレイアブルキャラクターとなる「ルーシー」の配信を2025年8月21日に決定した。

これは、アメリカ・ラスベガスにて開催されたイベント「EVO 2025」で発表されたもの。ルーシーはCD PROJEKT REDが贈るゲーム「サイバーパンク2077」の世界を舞台にしたアニメ「サイバーパンク エッジランナーズ」に登場するキャラクターだ。声優はアニメ版と同じ悠木 碧さんが担当する。

捕縛から切断までを自在にこなすモノワイヤーと、しなやかな身のこなし、そして「ネットランナー」としての卓越したハッキング技術を武器とする。「GGST シーズンパス4」か、単体DLCの購入でプレイ可能に。価格は880円だ。

今回の発表を受けて、ユーザーからは「クイックハックの再現すげぇ」「BGMで涙出た。最高過ぎる」「解像度が高すぎて感服」など驚きの声が寄せられている。とくにアニメ視聴者からの声が多く、「このPVで心が4回は抉られるぞ」などというコメントも。

アニメ「サイバーパンク: エッジランナーズ」は、NETFLIXにて配信中。全10話で月額890円から視聴可能だ。

・「サイバーパンク: エッジランナーズ」ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81054853

【ゲーム情報】

タイトル:GUILTY GEAR -STRIVE-

ジャンル:2.5D対戦格闘ゲーム

販売:アークシステムワークス

プラットフォーム:

PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox Game Pass/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

※アーケード(APM3)でも稼働中

発売日:発売中(2022年8月9日)

価格:

スタンダードエディション:3990円(ダウンロード版)

スターターエディション 2022:5980円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:8778円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

© ARC SYSTEM WORKS

© 2025 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, the Cyberpunk 2077 logo and Cyberpunk: Edgerunners are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.