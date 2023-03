アークシステムワークスは3月13日、PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox Game Pass/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)で発売中の2.5D対戦格闘ゲーム『GUILTY GEAR -STRIVE-』(ギルティギア ストライヴ)について、新規プレイアブルキャラクター「ベッドマン?」の参戦が決定したと発表。

追加キャラクターの配信日は2023年4月6日、価格は880円となる。なお、本キャラクターは「GGSTシーズンパス2」に含まれる。シーズンパス2の価格は、2750円だ。

自壊を厭わず戦い続ける エラー頻発

エスコートマシン「ベッドマン?」参戦!

「ベッドマン?」は、自動で発動する必殺技を活用したトリッキーな連係を得意とするキャラクターとなる。

GUILTY GEAR -STRIVE-

シーズンパス2 第三弾プレイアブルキャラクタートレーラー

https://youtu.be/3ig8kfO04Hs

「ベッドマン?」プロフィール 氏名:ベッドマン?

身長:272cm

体重:621kg

血液型:なし

生年月日:不明

出身地:不明

趣味:不明

大切なもの:ディライラ(と思われる)

嫌いなもの:ディライラに危害を及ぼす人・物すべて

所属:不明

武器:なし ベッドマンが死の間際にプログラムした結果、彼の死後もなお自立稼動しているベッド。ディライラの暴走を食い止めるのに一役買ったのち、彼女によって回収された。主にディライラを守るような行動を行なう。 簡易的な意思疎通はできるものの、相手を慮った受け答えや日々の記憶の蓄積など複雑なコミュニケーションはできない。 「ディライラ」プロフィール 氏名:ディライラ

身長:156cm

体重:45kg

血液型:A型

生年月日:3月16日

出身地:不明

趣味:アリの行列の進路を幾何学模様にすること、こっそり夜更かしして2万文字の絵日記を書くこと

大切なもの:梅喧、兄の気配を感じるベッド

嫌いなもの:家事全般、早起き

所属:なし

武器:俯いて座り込む、黙ったまま後ろを歩く、屁理屈 ベッドマンの妹。兄と同じ特異体質であり、生来の思考能力が高すぎるため夢を通さなければ活動できなかったが、ベッドマンの最期の力により発動した絶対確定世界を通じて現実世界へ降り立った。 現実世界に身体を固定するための措置として、意図的に従来の能力を引き下げられている(ディライラ本人はそれに気づいていない)。傍らには常に兄のベッドが寄り添っており、彼女を過剰なまでに護衛している。 強大な力と類稀なる思考能力を持つ反面、一般的な世間事情や他人の感情の機微には疎く、本人もそれを強く自覚している。また他者との交流経験が不足していると認識しているものの、年相応の幼さから感情がついていかず、そんな自分をもどかしく思っている。

【DLC情報】

・発売日:2023年4月6日

・価格:880円

※シーズン2に登場するキャラクターがセットになった「GGST シーズンパス2」の購入でもプレイ可能となります、重複購入にご注意ください。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りのゲーム本編が必要です。また、最新のパッチ適用が必要となりますので、アップデートのうえ、ご利用ください。

新規バトルステージ「Fairy's Forest Factory」追加!

追加バトルステージ「Fairy's Forest Factory」は、高木の上で薬作りを営む民族が描かれた、ファンタジー調のステージ。高い木に多く自生するピンク色のキノコは栄養満点で、エリアごとに彼らがそれを加工、出荷していく様子が伺える。

【DLC情報】

・発売日:2023年4月6日

・価格:330円

※シーズン2に登場するキャラクターがセットになった「GGST シーズンパス2」の購入でも利用可能となります、重複購入にご注意ください。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りのゲーム本編が必要です。また、最新のパッチ適用が必要となりますので、アップデートの上、ご利用ください。

「GGSTシーズンパス2」が配信中

現在配信中のシーズンパス2を購入すると、上記コンテンツを追加費用なしでゲットできる。

【DLC情報】

・価格:2750円

・製品内容

・キャラクター4体(「ブリジット」「シン=キスク」「ベッドマン?」+今後追加予定のキャラクター1体)

・バトルステージ 2ステージ(「Fairy's Forest Factory」+今後追加予定の1ステージ)

・GGST 追加カラーパック#2

【ゲーム情報】

タイトル:GUILTY GEAR -STRIVE-

ジャンル:2.5D対戦格闘ゲーム

販売:アークシステムワークス

プラットフォーム:

PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox Game Pass/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

※アーケード(APM3)でも稼働中

発売日:発売中(2022年8月9日)

価格:

スタンダードエディション:3990円(ダウンロード版)

スターターエディション 2022:5980円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:8778円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

© ARC SYSTEM WORKS

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, and Xbox Game Pass are trademarks of the Microsoft group of companies.