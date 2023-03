アークシステムワークスは3月7日、PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)にて発売中の2.5D対戦格闘ゲーム『GUILTY GEAR -STRIVE-(ギルティギア ストライヴ)』について、本日よりXbox Game Pass/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)版を発売したと発表。価格は、3990円となる。

・ストアURL:

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/guilty-gear-strive/9mzdl6l34kf2

最高峰のグラフィック表現、大迫力のストーリーモード、世界中のプレイヤーが快適に対戦できるオンラインプレイなど、対戦格闘ゲームにおける最先端を行くユーザー体験が支持され、「The Game Awards 2021 Best Fighting」の受賞、「25TH ANNUAL D.I.C.E. AWARDS Fighting Game of the Year」を受賞など高い評価を得た本作が、ついにXbox Series X|Sなどでも遊べるように。

本作は快適に対戦できる「ロールバックネットコード」や、PlayStation 4/PlayStation 5/PC(Steam)版との「クロスプラットフォーム」にも対応し、世界中のさまざまなプレイヤーと対戦が可能。この機会に家族や友人を誘って『GUILTY GEAR -STRIVE-』をプレイしてみてはいかがだろうか。

ギルティ仲間を見つけよう!「GGST自己紹介カードメーカー」公開中!

『GUILTY GEAR -STRIVE-』公式サイトにて、「GGST自己紹介カードメーカー」を公開中。プレイ環境や好みを画像でわかりやすく共有できる自己紹介カードが簡単に作成できるので、SNSに投稿したり対戦募集に使用して一緒に遊ぶ仲間を探そう。

・GGST自己紹介カードメーカー

https://www.guiltygear.com/ggst/jp/rcode/

全キャラクターのコマンドリスト公開中!

『GUILTY GEAR -STRIVE-』にてプレイ可能な全キャラクターのコマンドリストを公開中。コンボメーカーやトレーニングモードなどを利用する際に参考にしよう。

・『GUILTY GEAR -STRIVE-』コマンドリスト

https://www.guiltygear.com/ggst/jp/arcade/

【ゲーム情報】

タイトル:GUILTY GEAR -STRIVE-

ジャンル:2.5D対戦格闘ゲーム

販売:アークシステムワークス

プラットフォーム:PlayStation 4/PlayStation 5/PC(Steam)

※アーケード(APM3)でも稼働中

追加プラットフォーム:Xbox Game Pass/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)

発売日:発売中(2022年8月9日)

価格:

スタンダードエディション:3990円(ダウンロード版)

スターターエディション 2022:5980円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:8778円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

© ARC SYSTEM WORKS

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, and Xbox Game Pass are trademarks of the Microsoft group of companies.