Behaviour Interactiveは3月8日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)/Stadiaで配信中の非対称対戦型ホラーサバイバルゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、現代技術を用いた新たな恐怖を表現した新チャプター「Tools of Torment(苦しみのメカニズム)」を配信開始した。価格はプラットフォームごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。

本チャプターでは日本にルーツを持つ「The Skull Merchant(スカルマーチャント)」が新キラーとして、ブラジル出身の姉弟である「Thalita Lyra(タリータ・リーラ)」と「Renato Lyra(レナート・リーラ)」が新サバイバーとしてそれぞれ登場。

待望の新チャプターとともに、スカルマーチャント、タリータ、レナートのベリーレアコーディネイトを含む数々のスキンが入手可能となるほか、今春には新たに2つのコレクションが追加される予定だ。

・苦しみのメカニズム | ローンチトレーラー

現代のテクノロジーを操り、獲物を執拗に追い詰める切り裂き魔

スカルマーチャントは日本人の父を待ち、表の顔は莫大な富を築いた実業家で、『Dead by Daylight』のオリジナルキャラクターとしては初となる現代の女性キラー。過去に仕留めた獲物の頭蓋骨を使ったドローンで監視網を張り巡らせ、サバイバーの居場所を特定して追い詰める。

また、既存マップ「Shelter Woods(シェルター・ウッズ)」の一部に「The Skull Merchant’s Hunting Camp(スカルマーチャントの狩猟拠点)」が出現したことにより、プレイヤーは彼女の豪華なリビングや恐ろしい作業場を歩き回ることができる。

今回のように既存マップに新たなスポットが追加され、変更したレイアウトをマップの一部として維持する試みは、本チャプターで初めて採用された。

行動をともにすることでお互いを助け合うチームワークパーク

タリータとレナートは、幼い頃から些細な喧嘩を解決するためによくカイトファイトをやってきた。深い姉弟の絆は彼らのパークにも反映されている。

彼らのチームワークパークは周囲と協力できるよう設計されており、タリータやレナートが別のサバイバーと行動をともにする限り、その効果を発揮する。

タリータが別のサバイバーを治療すると、「Teamwork: Power of Two(チームワーク:二人の力)」により、治療したサバイバーとタリータ自身の移動速度が上昇。また、別のサバイバーがレナートを治療すると「Teamwork: Collective Stealth(チームワーク:共同ステルス)」により、その二人が近くにいる限り両者とも足跡(赤い傷マーク)を残さなくなる。

ココロを射抜かれる魅力的な新コレクションが続々登場

本チャプターの発売を記念し、スカルマーチャントとリーラ姉弟の限定コーディネイトが新たなコレクションとして登場する。

「ソーニャドレス・ソンブリオスコレクション」からは、スカルマーチャントのベリーレアスキン「忍び寄る闇」を入手可能。彼女にぴったりの名が付けられたこのスキンは、日本人である父親が残したダークな漫画に着想を得たものだという。

タリータとレナートも「ファミリーアルバムコレクション」にてベリーレアコーディネイトを入手可能。タリータのスキン「姉弟の絆」はトロピカルなツーピースの水着で、レナートのスキン「姉弟の信頼」は、海の波を彷彿とさせる柄のカイトサーフィン用ショートパンツとなっている。

また、数週間のうちにとっておきのコレクションが二つ追加されるとのこと。複数のサバイバーとキラー用に派手でファッショナブル、かつ実用的な「テックウェア」が2023年3月23日より入手可能になるほか、2023年4月上旬には不思議の国から飛び出してきた(!?)かのような魅力的なコレクションを発売予定。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

タイトル:Dead by Daylight「苦しみのメカニズム」チャプター

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中(2023年3月8日)

価格:

PC(Steam):1220円

PC(Epic Games):1180円

PlayStation 5/PlayStation 4:1210円

Nintendo Switch:1276円

Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows):1222円

