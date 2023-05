イーロン・マスク氏、Twitter CEO退任へ

ツイッター(X Corp.)CEOのイーロン・マスク氏は5月12日、今後6週間以内に同社CEOを退任し、後任に引き継ぐと発表した。

同日現在、新しいCEOの氏名は明かされていない。CEOの交代後、イーロン・マスク氏の肩書きは、製品、ソフトウェア、システム担当者を監督する執行委員長兼CTOへ移行するという。

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

イーロン・マスク氏は2022年12月、「ツイッターのCEOを辞任するべきか否か」を問うアンケートをTwitter上で実施。

集まった約1750万票の内「辞任すべき」が過半数を上回ったため、適任者が見つかり次第CEOを辞任し、以後はソフトウェアとサーバーのチーム運営に専念する意向を明かしていた。

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.