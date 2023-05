ツイッター、DM暗号化など発表　ビデオチャット導入も予告

ツイッターのイーロン・マスクCEOは5月10日、Twitterユーザー同士で利用できるDM(ダイレクトメッセージ)機能の拡張や、将来導入予定の新機能について発表した。

DMの機能拡張については、以下の3点が新機能として追加される。

新しい絵文字

DMの内容に絵文字で反応できる絵文字ピッカーには、新しい絵文字が追加され、より幅広い表現が可能となる。

DM内の特定のメッセージに対して返信する機能

DM内の特定のメッセージを引用しながら返信する機能も追加される。引用するメッセージは最新のものだけでなく、過去のやり取りから選ぶことも可能だ。

DMの暗号化機能

DMの暗号化機能は兼ねてより導入が予告されていたもので、今回はV1.0と位置付けられる。

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…