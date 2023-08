X (旧Twitter)、ビデオ・音声通話機能を追加予告

X(旧Twitter)のリンダ・ヤッカリーノCEOは8月10日(現地時間)、米CNBCのサラ・アイゼン氏とのインタビューで、同社の名称変更にともなうブランドの再定義、広告主との信頼の再構築、そしてオーナーのイーロン・マスク氏について語った。

“The rebrand represented really a liberation from Twitter,” X CEO Linda Yaccarino tells @SaraEisen. “A liberation that allowed us to evolve past a legacy mindset.” https://t.co/rGXVhef6PLpic.twitter.com/v4xr9IH5X0