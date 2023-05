ツイッター、気象警報や交通情報などの発信にはAPIを無料提供すると発表

ツイッターは5月3日、気象警報や交通情報、緊急情報など公益性の高い情報を発信するアカウント向けにAPIを無料で提供すると発表した。

One of the most important use cases for the Twitter API has always been public utility. Verified gov or publicly owned services who tweet weather alerts, transport updates and emergency notifications may use the API, for these critical purposes, for free.