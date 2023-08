X（旧Twitter）、X Blueユーザーへ広告収益分配が遅延

X(旧Twitter)は8月4日(現地時間)、X Blue(旧Twitter Blue)ユーザーへの広告収益の分配が遅延することを公式サポートアカウント(@Support)を通じて発表した。

The number of people signing up for ads revenue sharing has exceeded our expectations. We need a bit more time to review everything for the next payout and aim to get all eligible accounts paid as soon as possible.



