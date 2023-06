Twitter、フェイク画像対策に本腰

ツイッターは5月31日、米国のユーザー向けに提供している「コミュニティノート」機能を拡充し、ツイートに添付された個別の画像にも同機能を設定可能にしたことを発表した。

From AI-generated images to manipulated videos, it’s common to come across misleading media. Today we’re piloting a feature that puts a superpower into contributors’ hands: Notes on Media



Notes attached to an image will automatically appear on recent & future matching images. pic.twitter.com/89mxYU2Kir