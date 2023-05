ツイッターのイーロン・マスクCEOは5月9日、数年間利用されていないTwitterアカウントの削除を進めていることを明かした。今回の措置により、削除対象のアカウントにフォローされていたユーザーは、フォロワー数が減少する可能性がある。

なお、同氏は削除されたアカウントはアーカイブされるとも述べており、実際にはアカウントの完全削除ではなく、利用停止措置に近い扱いをしていると思われる。

The accounts will be archived