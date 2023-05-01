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Twitter、有料コンテンツを1本単位で購入可能にすると発表　メディアなどの利用を想定か

2023年05月01日 17時45分更新

文● @sumire_kon

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イーロン・マスクCEOのツイート

　ツイッターのイーロン・マスクCEOは4月30日、Twitter上での有料コンテンツ配信について、コンテンツ（ツイート）単位での販売も可能とすることを発表した。サービスは5月開始予定。

　これまでTwitter上で有料コンテンツを配信する場合、月額制の課金システムしか選択できなかった。

　新しいコンテンツ単位での課金システムでは、月額制のサービスに加入していないユーザーにもコンテンツを販売できるようになるが、価格は月額制よりも割高になるという。

　販売する側の対象ユーザーは明確化されていないが、イーロン・マスクCEOの発言から、個人のクリエイターではなく、メディアの公式アカウントなどを想定しているものとみられる。

　5月1日現在、新サービスでの具体的な設定可能金額は案内されていない。

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