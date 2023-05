Twitter、有料コンテンツを1本単位で購入可能にすると発表　メディアなどの利用を想定か

ツイッターのイーロン・マスクCEOは4月30日、Twitter上での有料コンテンツ配信について、コンテンツ(ツイート)単位での販売も可能とすることを発表した。サービスは5月開始予定。

これまでTwitter上で有料コンテンツを配信する場合、月額制の課金システムしか選択できなかった。

新しいコンテンツ単位での課金システムでは、月額制のサービスに加入していないユーザーにもコンテンツを販売できるようになるが、価格は月額制よりも割高になるという。

販売する側の対象ユーザーは明確化されていないが、イーロン・マスクCEOの発言から、個人のクリエイターではなく、メディアの公式アカウントなどを想定しているものとみられる。

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…