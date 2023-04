SpaceX「スターシップ」打ち上げ成功も、分離失敗で指令破壊

イーロン・マスクCEOが率いる宇宙開発企業SpaceXは4月20日、宇宙船「スターシップ」と大型ロケット「スーパーヘビー」を組み合わせた試験飛行を実施。打ち上げには成功したものの、1段目と2段目の分離に失敗し、指令破壊となった。

スターシップはSpaceXが開発中の大型宇宙船。これまで単独の飛行試験が実施されてきたが、今回はスーパーヘビーの上にスターシップを載せ、実際の運用方法に近い形での試験となる。

打ち上げは現地時間8時33分(日本時間22時33分)、テキサス州の発射場で実施された。離床直後、スーパーヘビーに搭載された33基のエンジンのうち3基が故障。飛行中さらに2基が故障したが順調に高度を上げ、最大で高度39kmに達した。

しかし、予定されていたスターシップとスーパーヘビーの分離に失敗し、ロケットが回転しながら高度を落としていく事態に発展。

安全のため、打ち上げからおよそ4分後、ロケットを空中で自爆させる指令破壊措置が執られた。

結果を受けSpaceXは「取得したデータを確認し、引き続き次の試験に向けて取り組んでいく」と前置きした上で、「成功は学んだことから生まれると」ツイート。スターシップの信頼性向上に今回のデータを活かす考えを示した。

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary