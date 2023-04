カプコンは4月19日、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新情報を紹介する映像番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2023.4.19」を配信し、2023年4月20日より無料タイトルアップデート第5弾(Ver.15)を配信した。

本アップデートでは、「嵐龍 アマツマガツチ」と「傀異克服シャガルマガラ」が出現するほか、傀異調査クエストにも2体の傀異克服古龍を追加。さらに、傀異討究クエストのレベル上限が最高レベルの300に拡張、マカ錬金に新たな項目を追加するなど、傀異調査コンテンツに多数のアップデートが用意されている。

今後配信予定のイベントクエストや報酬、有料ダウンロードコンテンツ情報も紹介しているので、詳しくは公式サイトおよび動画をチェックしてほしい。

・公式サイト

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/update/ja/

タイトルアップデート(Ver.15)情報

【追加モンスター】

嵐龍 アマツマガツチ

天候を操り、嵐を呼び起こす古龍。別名「嵐龍」。飛膜によって自ら起こす気流に乗ることで滞空しており、悠然と漂うその姿は、空を舞っているように見える。

纏う嵐は厄災の如き威力を持ち、周囲を灰燼へと変える。その脅威から、ある地では「大いなる災い」と称される。アマツマガツチが真なる力を発揮した時、纏う嵐は激しさを増し、周囲には雷が降り注ぐ。

【追加モンスター】

傀異克服シャガルマガラ

「天廻龍 シャガルマガラ」の傀異克服個体が登場!

「傀異克服」の名を冠した天廻龍。キュリアによる暴走を克服したことで強大な力を手にいれる。その影響により、体表には不気味な紋様が現れている。

狂竜ウイルスの放出量が高まり、広範囲のウイルス爆発が周囲を飲み込む。翻弄された獲物は翼脚に蹂躙されることとなるだろう。さらに古龍の怒りが頂点に達した時、体表が光り輝き、「傀氣脈動状態」と呼ばれる姿へ変貌する。

Ver.15で追加されるモンスターを狩って

その素材から新たな武器や防具を生産・強化しよう!

「アマツマガツチ」はMR10以上、「傀異克服シャガルマガラ」はMR180以上でクエストが受注可能となる。追加モンスターの素材から生産できる新たな武器や防具、新スキルに期待しよう。

傀異調査クエストに、強大な力を手に入れた傀異克服古龍が2体出現!

傀異調査クエストに、「傀異克服バルファルク」と「傀異克服シャガルマガラ」が追加される。非常に高難度のクエストとなるので、腕試しにチャレンジしよう。

※傀異研究レベルが241以上で「傀異クエスト」にクエストが追加されます。

※「傀異討究クエスト」への登場は、傀異研究レベルが131以上から抽選を行ないます。

※ランクに応じたモンスターをMRのクエスト内で討伐しておく必要があります。

傀異討究クエストのLv(レベル)上限拡張

傀異討究クエストのLv上限が最高レベルの300に引き上げられ、より緊張感あるモンスターとの駆け引きが楽しめるように。

熟練ハンターのための、新たなクエストモードを追加「特別討究クエスト」

特別討究クエストは腕に覚えのあるハンターのみが挑戦できるクエスト。各傀異討究クエストのLv300をクリアすると、クエストの受注者のみ、1クエストにつき1回に限り、最高難易度と呼べる強さを持つモンスターの討伐に挑める特別討究クエストを入手できる。

メインターゲットの異なる特別討究クエストをたくさんクリアすることで、特別な偉烈バッジを入手可能だ。

モンスターの攻撃力やブレスの攻撃範囲などさまざまな強化が確認されている特別討究クエスト。「我こそは!」というハンターの挑戦を待つ。

マカ錬金に「傀異錬金術」という新たな項目を追加

無料タイトルアップデート第5弾(Ver.15)に含まれる進行上の特定クエストをクリアすることで、新たなマカ錬金が2種類追加。

【傀異錬金術・覇気】

傀異化モンスターなどの素材を材料にして強力な護石をいくつか生成できる。

【傀異錬金術・円環】

スキルを1つ指定し傀異錬金術で生成した護石を材料にして強力な護石をいくつか生成。指定したスキルは100%の確率で抽選される。

特別な報酬が手に入る新たなイベントクエストを追加

Ver.15のアップデート配信の翌週以降は、追加重ね着装備やポーズセットなど、特別なクリア報酬を用意したイベントクエストを順次配信予定。引き続きイベントクエストも楽しもう。

今後のイベントクエストで入手できる素材で特別な装備が生産可能に!その一部を紹介

重ね着装備「爵怨の装束」

防具&重ね着装備「マッスルシリーズ」

重ね着装備「ウルクススイヤー」

・配信中のイベントクエスト情報

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/event-quest/

有料ダウンロードコンテンツ情報

タイトルアップデート(Ver.15)以降、新たな有料ダウンロードコンテンツも続々と販売予定。

受付嬢のミノト描き下ろしのスペシャルな追加スタンプセット、ワイルドな追加重ね着装備、追加化粧・ペイント、追加髪型、追加BGMセット、そして、なりきり重ね着装備「ロンディーネシリーズ」が新たに追加。情熱的な王国騎士ジェイと冷静沈着な雑貨屋のオボロの追加ボイスなども販売される。

タイトルアップデート以降に、ゲームのタイトルメニューや拠点の施設「郵便屋」から「Nintendo eShop」「Steamストアページ」へアクセスしてみよう。

・各ダウンロードコンテンツの購入方法(公式サイト)

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/dlc/

無料タイトルアップデート情報

次回は2023年6月にボーナスアップデートを予定。今後の情報に期待しよう。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』無料タイトルアップデート第5弾の情報などをお届けした映像番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2023.4.19」は、下記のURLでアーカイブ映像を視聴可能だ。

・スペシャルプログラム 2023.4.19

https://www.youtube.com/watch?v=5EnpcuXYQLw

【ゲーム情報】

タイトル:『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

ジャンル:ハンティングアクション

配信:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

追加プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)

※『サンブレイク』はダウンロード専売

配信日:

Switch/Steam版:発売中(2022年6月30日)

PS/Xbox/Win版:2023年4月28日

価格:

・通常版:3990円

・デラックスエディション:

Switch/PS/Xbox/Win版 4990円

Steam版 5106円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク セット:5990円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット:6990円

プレイ人数:1人(通信プレイ時は最大4人)

CERO:C(15歳以上対象)

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加されるさまざまな要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switch版でインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行なう場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※オンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold、PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus)への加入が必要です。

※プラットフォーム間のクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。

