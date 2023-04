日本ファルコムは4月25日、Nintendo Switch用アクションRPG『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』が2023年4月27日に発売されることを記念して、国内ゲームメディアによる「フェルガナの誓い」対抗戦イベントを、日本ファルコム公式YouTubeチャンネルにてLive配信すると発表した。イベントは、2023年4月28日18時より配信される。

なお、番組後半では「イース」シリーズ最新作となるNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用『イースⅩ -NORDICS(ノーディクス)-』に関する最新情報の公開も予定しているので、ぜひ視聴してほしい。

本作の発売日は2023年4月27日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに4840円(ダウンロード版は予約期間中10%オフの4356円で購入可能)。

・メディア対抗戦 配信URL

https://youtube.com/live/W6-s6r_V8VE

『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』メディア対抗戦について

Nintendo Switch『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』発売を記念して、国内ゲームメディア参加による対抗戦イベントを開催。

『フェルガナの誓い』に搭載された「タイムアタックモード」を使用して、1対1のシングルイリミネーション方式によるトーナメント戦を実施。「イース」シリーズのプロデューサーでもある日本ファルコム代表取締役・近藤季洋氏も参戦し、『フェルガナの誓い』最強の称号を目指して競うスペシャルな番組となっている。

また、番組では優勝メディアを事前に予想して投稿するTwitter連動企画も実施。優勝メディアを予想した人の中から抽選で豪華景品がプレゼントされる。

さらに、番組後半では「イース」シリーズ最新作、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用『イースⅩ -NORDICS(ノーディクス)-』に関する最新情報の公開も予定しているので、最後までお見逃しなく!!

番組概要

■イベント名

『イース・メモワール フェルガナの誓い』メディア対抗戦

■開催日時

2023年4月28日18時~

■配信チャンネル

日本ファルコム公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/NihonFalcomSince1981)

■出演者

司会:松澤千昌さん

実況・解説:近藤季洋氏(日本ファルコム代表取締役社長)

ゲスト:野中藍さん(エレナ・ストダート役)

■参加メディア(順不同)

アスキー編集部/インサイド/Gamer/週刊ファミ通/電撃オンライン/電撃 Nintendo/電ファミニコゲーマー/近藤季洋氏(日本ファルコム代表として参加)

優勝メディアを予想して豪華賞品をゲット!

Twitter連動キャンペーンも同時開催!

『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』メディア対抗戦で優勝するメディアを予想してツイートしよう。正解者の中から抽選で5名にNintendo Switch『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』ゲームパッケージのほか、非売品クリアファイルやサイン入りポストカードをプレゼントする。

■応募方法

応募期間内にTwitterでハッシュタグ「#イースフェルガナ対抗戦」を付けて優勝するメディアを予想するツイートを投稿しよう。当選者は2023年4月28日当日、番組内で発表される。

※参加メディア、もしくは近藤季洋氏への応援メッセージも可

■応募期間

2023年4月25日14時~4月28日、番組内の第1回戦開始前まで

■キャンペーン注意事項

・当選者には、Twitterのダイレクトメッセージ(DM)にて連絡が入る

・重複での応募は無効

・景品交換は不可

【ゲーム情報】

タイトル:イース・メモワール -フェルガナの誓い-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年4月27日予定

価格:4840円(パッケージ/ダウンロード)

※ダウンロード版は予約特典として10%オフの4356円で購入可能。

CERO:B(12才以上対象)

