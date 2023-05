本記事では、PCや家庭用ハードで今週(2023年5月15日~21日)の期間に発売されるゲームタイトルのうち、ASCII GAMESが注目するタイトルをピックアップして紹介していく。

PS VR2やPS VR、PC VRに対応した群衆アクションパズル!

HUMANITY

●アクションパズル

●エンハンス・ゲームズ

●PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

※PS VR2/PS VR/PC VR対応。

●2023年5月16日発売

●価格未定(ダウンロード版)

●公式サイト:https://humanity.game/ja/

人類から自我が失われたセカイで、柴犬の姿の理性と意思を保ち続ける指導者となり、人々を「光の柱」へ導いていくアクションパズルゲーム。

プレイヤーは「ワン」と吠えるだけで群衆をコントールできる。JUMPやTURN、PUSH、FLOAT、SHOOTといったさまざまなアクションを駆使して、90以上ある謎解き・ギミックにあふれたステージを突き進もう。

『HUMANITY』2023年5月16日発売決定トレーラー | PS5(PS VR2対応)、PS4(PS VR対応)

HUMANITY® / © 2019-2023 ENHANCE EXPERIENCE INC. © THA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

有給休暇で帰省した田舎でおくるスローライフと美人三姉妹との恋愛!

俺の有休恋物語

●心が疲れたアナタに贈る恋愛ADV

●qureate

●Nintendo Switch/PC(Steam)

●2023年5月18日発売

●2980円(ダウンロード版)

●公式サイト:https://qureate.co.jp/loveonleave/

本作は有給休暇期間中に帰省した田舎で、久しぶりに再会した美人三姉妹との恋愛とスローライフを楽しむアドベンチャーゲーム。

イベント画面以外の移動はサイドビュー形式で行なわれ、田舎での生活を楽しみながら、三姉妹との恋を育んでいくのがゲームの目的となる。

『俺の有休恋物語』トレーラー JPN

©2023 qureate