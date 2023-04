G・O・Pは4月13日17時より、PC向け音楽ゲーム『R2BEAT(アールツービート)』のPmang版をサービス開始したと発表。日本国内では13年以上ぶりの復活となる。懐かしくも新しい『R2BEAT』の世界を楽しもう。

ここでは、サービス開始と同時に開催されるたくさんのイベントやキャンペーンの一部と、ゲームに登場するキャラクター「マリー」のキャラクターボイスについて紹介していこう。

・Pmang版『R2BEAT』サービス開始のお知らせ告知ページ

https://r2beat.pmang.jp/notices/26

登場キャラクター「マリー」のキャラクターボイス担当は

声優の倉知玲鳳さん

ゲーム内に登場するキャラクター「マリー」のチュートリアルミッションのキャラクターボイスは、声優の倉知玲鳳さんが担当。『R2BEAT』の世界の入り口となるチュートリアルミッションを、倉知さん演じるマリーと楽しくプレイしてみてはいかがだろうか。

【主な出演作品】

『BanG Dream! 3rd Season』(パレオ)

『D4DJ First Mix』(清水絵空)

『八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ』(朝霞きぃな)

祝!『R2BEAT』復活!!サービス開始を記念した

盛りだくさんのイベント・キャンペーン開催中

●PC音ゲー向けゲーミングデバイスが当たる!WebMoneyがもらえるWチャンスも!

Pmangアカウントで『R2BEAT』をプレイし、期間中に指定の条件を達成&アンケートフォームから応募すると、Logicool社の「ゲーミングヘッドセット」や「ゲーミングキーボード」が抽選で当たる。

さらにWチャンスとして、ハズレた人の中から抽選で100名に、WebMoney 2000円分をプレゼント。

※Steamアカウントでのプレイは対象外となります。

【開催期間】:2023年4月13日メンテナンス後~5月10日23時59分まで

・『R2BEAT』サービス開始記念!プレゼントキャンペーン告知ページ

https://r2beat.pmang.jp/notices/21



●あなたのオリジナル楽曲が『R2BEAT』に実装される!楽曲コンテスト開催

『R2BEAT』の日本サービス開始を記念して、オリジナル楽曲を募集する「楽曲コンテスト」を開催。

キミの制作したオリジナル楽曲が、全世界の『R2BEAT』に実装されるチャンス! これぞという自信作を応募してみてはいかがだろうか。

【作品応募期間】:2023年4月13日メンテナンス後~5月9日23時59分まで

※選考方法・スケジュール、応募方法、応募ガイドラインなど詳細は告知ページよりご確認ください。

・楽曲コンテスト:『R2BEAT』にオリジナル曲実装のチャンス!告知ページ

https://r2beat.pmang.jp/notices/24



●公式Twitterをフォロー&リツイートでギフト券をGET!リツイートキャンペーン開催中

開催期間中、『R2BEAT』公式Twitter(@R2BEAT_JP)をフォローしたうえで、公式Twitterからツイートされる対象のツイートをリツイートすることで、抽選でAmazonギフトカード5000円分を50名にプレゼントする。

対象のツイートは複数回投稿予定で、RTした回数が抽選対象となるので、たくさんのツイートをリツイートしよう。

【開催期間】:2023年4月13日メンテナンス後~5月10日23時59分まで

・『R2BEAT』サービス開始記念!Twitterリツイートキャンペーン告知ページ

https://r2beat.pmang.jp/notices/23



●ゲーム内でもスタートダッシュをサポートするサービス開始記念イベントが盛りだくさん!

レースの報酬として獲得できる経験値とRCoinの量が2倍になるイベントや、ログイン日数に応じた特別なプレゼントがもらえるサービス開始記念ログインイベントなどなど、ゲーム内でもスタートダッシュをサポートするさまざまなイベントが開催。

特別な衣装セットをオープン記念特別価格で交換も可能となっている。ゲーム内でチェックしてみよう。

【開催期間】:2023年4月13日メンテナンス後~4月27日17時まで

【ゲーム情報】

タイトル:R2BEAT(アールツービート)

ジャンル:走る音ゲー

配信:G・O・P

プラットフォーム:PC(Pmang/Steam)

配信日:配信中(2023年4月13日)

価格:基本プレイ無料

© GOP Co., Ltd. © VALOFE Co., Ltd. © Netmarble Monster Corp.