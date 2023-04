G・O・Pは4月4日、国内サービス開始に向け準備中のPC向け音楽ゲーム『R2BEAT(アールツービート)』(以下『R2BEAT』)において、ゲーム内に実装が予定されている楽曲の試聴が可能な「ミュージックラウンジ」を更新し、新たな16曲の楽曲を追加したと発表。

・『R2BEAT』楽曲試聴ページ「ミュージックラウンジ」

https://r2beat-music.pmang.jp/

どこまで増える?「ミュージックラウンジ」での視聴可能楽曲が追加され52曲に!

国内サービス開始に向け準備中となる期待の復活タイトル『R2BEAT』だが、ゲーム内に実装が予定されている楽曲の一部を試聴できる「ミュージックラウンジ」が現在公開中。

2023年4月4日に新たに16曲が追加され、すでに公開済みの36曲とあわせて試聴可能楽曲は52曲となった。『R2BEAT』の世界を彩る多彩な楽曲の魅力を「ミュージックラウンジ」で確認してみてはいかがだろうか。

追加された16楽曲(収録楽曲/アーティスト)

New Area/AltBeat

Conundrum/Bino

Mercury/Bino

Mountain Of Fire/Heins

Tap Shoes/Heins

Protected Area/Jin

Racing Game/Jin

Retro Game/Jin

Rechallenge/Machine

Where Is The Fox/Machine

Crashed/MoDB

Space Terminal/MoDB

Minimum/NostalLoops

熊蜂の飛行/Rimskii-Korsakov

Black Coffee/Zid

Detective/Zid

最大で「Rcoin 2万」がもらえるチャンス!

スタートダッシュ増量キャンペーン開催

現在実施中のPmangアカウントでの事前登録、Steamストアページのウィッシュリスト登録と『R2BEAT』公式Twitterアカウント(@R2BEAT_JP)のフォロワー数の合計について、1000名ごとに「Rcoin 1000」がプレゼントされる。

※上限はRcoin 2万まで。例えば、合計5000名を超えた場合は「Rcoin 5000」をプレゼント。

「Rcoin」は『R2BEAT』のゲーム内で、アバターなどのアイテムと交換することができるゲーム内アイテム。友人を誘って事前登録やウィッシュリストの登録などをしてみてはいかがだろうか。

・『R2BEAT』スタートダッシュ増量キャンペーン告知ページ

https://r2beat.pmang.jp/notices/18

限定アバターがもらえる!事前登録受付中

『R2BEAT』のサービス開始に向けた事前登録を受付中。「Pmangアカウント」にて事前登録した人には、限定アバターや背景などのアイテムがサービス開始後に必ずプレゼントされる。

※「Pmangアカウント」のみでお受け取りいただけるキャンペーンとなります。Steamアカウントでは事前登録プレゼントはお受け取りいただけません。

・『R2BEAT』事前登録ページ

https://r2beat.pmang.jp/notices/12

Steamでもプレイ可能!ストアページ公開中

『R2BEAT』はSteamでの配信も予定。Steamでプレイしたい人はウィッシュリストに登録をしたうえでサービス開始を待とう。

※事前登録キャンペーンはPmangでのみ実施中です。

・『R2BEAT』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2340400/R2BEAT/

抽選でギフトカードがもらえる2つのTwitterキャンペーン開催中

『R2BEAT』では現在2つのTwitterキャンペーンを開催中。『R2BEAT』公式Twitterアカウント(@R2BEAT_JP)をフォローして、当該ツイートをリツイートした人の中から抽選で、ギフトカード3000円分が30名にプレゼントされる。

さらに、昔プレイしていた『R2BEAT』の思い出をツイートするキャンペーンも同時に実施中。『R2BEAT』公式Twitterアカウントをフォローしたうえで、ハッシュタグ「#R2BEATの思い出」を付けてツイートした人の中から抽選でギフトカード1万円分を10名にプレゼント。キャンペーンの詳細については告知ページで確認してほしい。

昔プレイをしていた人同士で思い出を語りあい、サービス開始を楽しみに待とう。

・「事前登録開始記念Twitterキャンペーン」告知ページ

https://r2beat.pmang.jp/notices/13

【ゲーム情報】

タイトル:R2BEAT(アールツービート)

ジャンル:走る音ゲー

配信:G・O・P

プラットフォーム:PC(Pmang/Steam)

配信日:未定

価格:未定

© GOP Co., Ltd. © VALOFE Co., Ltd. © Netmarble Monster Corp.