G・O・Pは4月11日17時より、国内サービス開始に向け準備中のPC向け音楽ゲーム『R2BEAT(アールツービート)』において、ゲームクライアントの先行ダウンロードおよび事前キャラクター作成を開始したと発表。正式サービスの開始日は、2023年4月13日17時の予定だ。

・『R2BEAT』クライアント先行ダウンロード・キャラクター作成告知ページ

https://r2beat.pmang.jp/notices/20

最大で「Rcoin 2万」がもらえるチャンス!

スタートダッシュ増量キャンペーン開催中

Pmangアカウントでの事前登録、Steamストアページのウィッシュリスト登録と『R2BEAT』公式Twitterアカウント(@R2BEAT_JP)のフォロワー数の合計数1000名ごとに、ゲーム内でアバターなどのアイテムと交換できるゲーム内アイテム「Rcoin 1000」がプレゼントされる。

※上限はRcoin 2万まで。

2023年4月11日時点での合計数は9000名を超えているため、「Rcoin 9000」のプレゼントが確定している。さらなるプレゼントの増量を目指して、ぜひ友人を誘って事前登録やウィッシュリストの登録などをしておこう。

・『R2BEAT』スタートダッシュ増量キャンペーン告知ページ

https://r2beat.pmang.jp/notices/18

『R2BEAT』リリース直前生放送も要チェック

本作の実機プレイなどが確認できる公式生放送「Pmangのゲムづめ!♯119」がアーカイブ配信されている。こちらもチェックしてみてはいかがだろうか。

・Pmangのゲムづめ!♯119

https://www.youtube.com/watch?v=svbXpkFk-Fk

【ゲーム情報】

タイトル:R2BEAT(アールツービート)

ジャンル:走る音ゲー

配信:G・O・P

プラットフォーム:PC(Pmang/Steam)

配信日:2023年4月13日

価格:基本プレイ無料

© GOP Co., Ltd. © VALOFE Co., Ltd. © Netmarble Monster Corp.