スクウェア・エニックスは9月4日、Nintendo Switch/PlayStation 4用シアターリズムアクション『シアトリズム ファイナルバーライン』において、追加コンテンツ「FINAL FANTASY XVI パック」の配信が決定したと発表。配信日は2023年11月1日、価格は880円となる。

本パックは、シリーズ最新作である『FINAL FANTASY XVI』の楽曲が詰まった追加コンテンツ。当初は8曲の収録予定だったが、11曲に増量して配信する。

【製品概要】

製品名:FINAL FANTASY XVI パック

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2023年11月1日

価格:880円

収録楽曲:

♪ My Star

♪ Hide, Hideaway

♪ To Sail Forbidden Seas

♪ Away

♪ Control

♪ Titan Lost

♪ Ascension

♪ The Riddle

♪ Logos

♪ Find the Flame

♪ No Risk, No Reward

※「FINAL FANTASY XVI パック」はシーズンパス3に含まれています。

【ゲーム情報】

タイトル:THEATRHYTHM FINAL BAR LINE(シアトリズム ファイナルバーライン)

ジャンル:シアターリズムアクション

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年2月16日)

価格:

通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

プレミアムデジタルデラックスエディション:1万1880円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

※PlayStation 5本体の後方互換機能により、PS5上でPlayStation 4版をご利用いただけます。

※1画面を2人で遊ぶ「ペアプレイ」は、Nintendo Switchではおすそわけ機能で、PlayStation 4ではコントローラー2つで遊ぶことができます。

※オンラインマルチプレイの利用にはインターネットへの接続および、Nintendo Switchではニンテンドーアカウントの作成(無料)と「Nintendo Switch Online」への加入(有料)、PlayStation 4ではPlayStation Networkのご利用(無料)とPlayStation Plusへの加入(有料)が必要です。

※インターネットに接続することで利用できるサービスは、ゲームの発売から期間が経過すると終了する場合がございます。

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、 スペースインベーダー/SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。